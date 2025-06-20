Navegue

Perth City: Apple inaugurará nova loja na Austrália em 27 de junho

Douglas Nascimento
20/06/2025 • 09:52
Apple Perth City

A Apple se prepara para a inauguração de mais uma loja de varejo. Trata-se da Perth City, que será localizada na cidade de Perth (na Austrália) e está marcada para iniciar os trabalhos no dia 27 de junho.

Posicionada na famosa praça de pedestres Forrest Place, a nova loja estará em um prédio histórico originalmente construído para o Commonwealth Bank da Australia, segundo o MacRumors.

Nossa nova loja em Forrest Place abrirá em 27 de junho. Prepare-se para descobrir um próspero centro de criatividade, à medida que abrimos as portas para uma nova era de crescimento para Perth e para você.

Trata-se de um espaço ocupado antes pelo varejista australiano de roupas de banho City Beach — mais especificamente localizado na esquina da Forrest Place com a Murray Street, segundo o site.

Na página oficial do estabelecimento, para celebrar a nova loja, a Apple liberou uma coleção com histórias e vozes de artistas locais em aplicativos como o Apple Livros, o Apple TV e o Apple Music.

A Maçã também liberou papéis de parede temáticos para Macs [PNG], iPads [PNG] e iPhones [PNG]. Como observado pelo site PerthNow, eles contam com a mesma arte atualmente ostentada na fachada da loja.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
