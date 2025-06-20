Promoções na App Store: Marine Box, Invert – Tile Flipping Puzzles, A Raposa Feliz e mais!

Fechando a semana, nesta sexta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O destaque do dia de hoje é para os aquaristas de plantão: o Marine Box, criado pelo pessoal da JCR Software, é um utilitário para gerenciamento de aquários marinhos.

O aplicativo apresenta desde noções básicas sobre a manutenção de aquários, passando por orientações para uma nova montagem e todo o processo de gerenciamento, incluindo o acompanhamento dos seus peixes.

Realize o cálculo automático do volume do seu aquário com base nas dimensões informadas, monitores parâmetros como temperatura, pH, alcalinidade e muito mais!

Publicidade

Acesse o painel de gestão com as informações apresentadas de forma direta e objetiva, defina lembretes e receba notificações quando os prazos estiverem próximos ou forem atingidos nos seus dispositivos — incluindo o Apple Watch!

Adicione fotos, crie uma linha do tempo e compartilhe com os seus familiares e amigos — tudo com poucos toques. Se você busca uma solução como essa, aproveite esse desconto! 🐠

Ah, e se a sua praia não é o aquário marinho, mas sim de água doce ou outros tipos de pets, confira outros aplicativos disponíveis do mesmo desenvolvedor:

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de corrida e destruição.

Publicidade

Puzzles.

Aplicativos

Adesivos para o iMessage.

Para meditação.

Conversor de imagens.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️