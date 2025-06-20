Vimeo retorna à Apple TV com aplicativo reformulado

Após passar quase dois anos fora da Apple TV e de smart TVs, o Vimeo anunciou seu retorno oficial para a set-top box da Maçã, com um novo app construído do zero.

Publicidade

Segundo a empresa, o Vimeo agora está mais rápido, confiável e conta com uma interface redesenhada que dá mais foco aos controles de descoberta e reprodução. A seção “Assistir” foi reformulada para exibir conteúdos selecionados cuidadosamente pela equipe de curadoria do app.

Além disso, uma nova aba “Salvos” ajuda o usuário a organizar a sua biblioteca pessoal, com vídeos curtidos, vídeos marcados na lista “Assistir mais tarde” e compras sob demanda. A reprodução dos vídeos também foi aprimorada com novos recursos, como capítulos, seleção de idioma e controles de velocidade de reprodução.

Vale lembrar que o Vimeo também é livre de anúncios. Na época que foi descontinuado em sistemas operacionais de TV, a justificativa foi uma mudança de foco para ferramentas empresariais e criativas, e a empresa acreditava que os usuários teriam uma experiência melhor com o app se transmitissem os vídeos dos seus celulares.

Publicidade

Com o retorno à Apple TV, a empresa reconhece o interesse do público em desfrutar dos conteúdos do app com uma experiência de visualização relaxante, também em telas grandes. O download do Vimeo para Apple TV pode ser feito desde já na App Store.

via 9to5Mac