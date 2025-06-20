WhatsApp testa opção para “levantar a mão” em chamadas e auxílio de escrita com IA no iOS

O WhatsApp começou a testar nesta semana um novo recurso no seu app para iOS que o deixa mais próximo de serviços como Zoom e Google Meet quando o assunto são chamadas de áudio/vídeo em grupo.

Como notado pelo WABetaInfo na versão 25.18.10.78 do mensageiro (disponível no TestFlight), foi adicionada uma opção que permite “levantar a mão” durante uma reunião, a qual serve para comunicar o desejo do usuário de tomar a palavra para falar algo.

Como é possível notar na captura de tela acima, essa ação, como em outros apps de videoconferência, é representada por um emoji de mão levantada e pode ser acessada pelo botão com os três pontos (“•••”) presente na parte inferior da tela. Assim que o usuário “levanta a sua mão”, o emoji supracitado aparece para todos na chamada.

Ainda segundo o site, embora isso se trate de um teste, é possível que algumas pessoas notem essa novidade na versão estável do WhatsApp. Ainda não está claro, porém, quando ela será lançada para todos.

Mais inteligência artificial

De acordo também com o WABetaInfo, o WhatsApp começou a testar a sua própria versão das Ferramentas de Escrita (Writing Tools) — aquele recurso da Apple Intelligence que usa IA para resumir textos, alterar o tom da mensagem, corrigir erros gramaticais e etc.

Chamada de Writing Help (algo como “Auxílio de Escrita”), essa novidade faz exatamente o que é esperado desse tipo de recurso: usar IA (nesse caso, a Meta AI) para resumir textos, alterar o tom da mensagem, corrigir erros gramaticais, etc.

É possível, por exemplo, pedir para a novidade tornar um texto mais profissional, engraçado ou solidário, ou simplesmente reescrevê-lo com o tom atual, mas de outra forma.

Disponível como uma aba no menu de figurinhas (sim!) do mensageiro, esse recurso usa o Processamento Privado da Meta AI, sobre o qual falamos aqui, para fazer os ajustes necessários no texto sem quebrar a privacidade do usuário.

Essa novidade sim só pode ser acessada por usuários da versão beta 25.18.10.79 do WhatsApp, também disponível pelo TestFlight. A expectativa é que ela chegue para mais pessoas nos próximos dias.