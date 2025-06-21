Navegue

Mehaniq / Shutterstock.com
Mulher segurando um iPhone rodando o Threads

Como alterar a ordem de respostas em posts do Threads [iPhone e web]

Pedro Henrique Nunes
21/06/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

A rede social Threads permite que você faça comentários nas postagens dos seus amigos, de quem você segue ou mesmo em alguma mensagem que você veja no seu feed.

Caso esteja visualizando os comentários em um post, saiba que é possível escolher como eles serão exibidos, mostrando os principais posts primeiro ou aqueles que foram feitos mais recentemente.

Veja como alterar isso! 🙂

  1. Com o app do Threads aberto no seu iPhone ou na web, vá até uma publicação na qual deseja ver os comentários.
  2. Toque/clique no menu suspenso “Principais” ou “Mais relevantes” e altere para mostrar as postagens mais recentes — neste último caso, aquelas que tiverem sido feitas por último serão exibidas.

Bem fácil, não?

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
