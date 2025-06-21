Como alterar a ordem de respostas em posts do Threads [iPhone e web]

A rede social Threads permite que você faça comentários nas postagens dos seus amigos, de quem você segue ou mesmo em alguma mensagem que você veja no seu feed.

Caso esteja visualizando os comentários em um post, saiba que é possível escolher como eles serão exibidos, mostrando os principais posts primeiro ou aqueles que foram feitos mais recentemente.

Veja como alterar isso! 🙂

Com o app do Threads aberto no seu iPhone ou na web, vá até uma publicação na qual deseja ver os comentários. Toque/clique no menu suspenso “Principais” ou “Mais relevantes” e altere para mostrar as postagens mais recentes — neste último caso, aquelas que tiverem sido feitas por último serão exibidas.

Bem fácil, não?