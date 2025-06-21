Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como gerar um código QR do seu perfil no Threads pelo iPhone

Pedro Henrique Nunes
21/06/2025 • 13:30

A rede social Threads possibilita que você use a sua conta do Instagram para se comunicar com outras pessoas de uma maneira diferenciada — em um aplicativo bem parecido com o X (ex-Twitter).

Publicidade

Assim como ocorre no Instagram, é possível gerar um código QR (QR code) para o seu perfil. Isso é muito útil para que outros usuários possam conferi-lo e seguir as suas publicações na rede da Meta.

Veja como é fácil fazer isso! 😉

  1. Abra o app do Threads no seu iPhone.
  2. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito.
  3. Acesse “Compartilhar perfil” para ver o código na tela.

Você pode baixá-lo (para uso posterior), além de fazer a leitura de outro código ou compartilhar o perfil usando um link copiado ou usando outros apps.

Simples, não?! 🙂

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como silenciar uma conversa por mensagem direta no Threads [iPhone]
Próx. Post

Como alterar a ordem de respostas em posts do Threads [iPhone e web]
Posts relacionados