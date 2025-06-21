Como gerar um código QR do seu perfil no Threads pelo iPhone

A rede social Threads possibilita que você use a sua conta do Instagram para se comunicar com outras pessoas de uma maneira diferenciada — em um aplicativo bem parecido com o X (ex-Twitter).

Assim como ocorre no Instagram, é possível gerar um código QR (QR code) para o seu perfil. Isso é muito útil para que outros usuários possam conferi-lo e seguir as suas publicações na rede da Meta.

Veja como é fácil fazer isso! 😉

Abra o app do Threads no seu iPhone. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito. Acesse “Compartilhar perfil” para ver o código na tela.

Você pode baixá-lo (para uso posterior), além de fazer a leitura de outro código ou compartilhar o perfil usando um link copiado ou usando outros apps.

Simples, não?! 🙂