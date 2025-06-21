Como integrar o Spotify às Notas do Instagram

O Instagram já permite, há alguns anos, que usuários adicionem uma música às Notas da rede social, que aparecem no topo da seção de bate-papos privados — as mensagens diretas.
A novidade da vez é que, a partir de agora, tornou-se possível integrar essa área ao Spotify para exibir, de forma contínua, o título da música e o artista em tempo real.
A seguir, veja como fazer essa integração! 🎶
- Com o app do Instagram aberto, deslize o dedo da direita para a esquerda (a partir do feed) para abrir a área de bate-papos.
- Toque no balão com a sua foto e na nota musical.
- Um banner da integração ao Spotify aparecerá no topo; toque nele e vá em “Abrir” para que o app do Spotify seja aberto no seu dispositivo.
- Autorize o uso do Spotify pelo Instagram (isso só é feito na primeira vez), para ser redirecionado ao Instagram novamente.
- Após fazer isso, toque na setinha da opção “Compartilhar do Spotify”.
Caso já esteja ouvindo uma música do Spotify, ela aparecerá como a sua nota; se não estiver fazendo isso, abra o app e comece a reproduzir uma.