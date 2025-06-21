Como integrar o Spotify às Notas do Instagram

O Instagram já permite, há alguns anos, que usuários adicionem uma música às Notas da rede social, que aparecem no topo da seção de bate-papos privados — as mensagens diretas.

A novidade da vez é que, a partir de agora, tornou-se possível integrar essa área ao Spotify para exibir, de forma contínua, o título da música e o artista em tempo real.

A seguir, veja como fazer essa integração! 🎶

Com o app do Instagram aberto, deslize o dedo da direita para a esquerda (a partir do feed) para abrir a área de bate-papos. Toque no balão com a sua foto e na nota musical. Um banner da integração ao Spotify aparecerá no topo; toque nele e vá em “Abrir” para que o app do Spotify seja aberto no seu dispositivo.

Autorize o uso do Spotify pelo Instagram (isso só é feito na primeira vez), para ser redirecionado ao Instagram novamente.

Após fazer isso, toque na setinha da opção “Compartilhar do Spotify”.

Caso já esteja ouvindo uma música do Spotify, ela aparecerá como a sua nota; se não estiver fazendo isso, abra o app e comece a reproduzir uma.