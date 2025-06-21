Como silenciar uma conversa por mensagem direta no Threads [iPhone]

Recentemente, o Threads passou a liberar o recurso de mensagens diretas (direct messages, ou DMs) na rede social — algo que há anos está presente no Instagram, por exemplo.

Se você já tiver recebido essa função, saiba que é possível silenciar as notificações de uma conversa com outro usuário. Ao todo, o aplicativo oferece ajustes para 1 hora, 8 horas, 24 horas ou até que você altere isso manualmente.

Veja como fazer isso! 📱

Abra o app do Threads no seu iPhone. Toque no ícone de um envelope (na barra inferior da tela). Selecione uma conversa. Vá até o botão com três pontinhos, no canto superior direito, e escolha “Silenciar”. Opcionalmente, mantenha o dedo pressionado em cima da conversa e escolha a mesma opção.

Por fim, toque em uma das opções oferecidas.

Prontinho! 😉