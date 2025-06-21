Navegue

Como silenciar uma conversa por mensagem direta no Threads [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
21/06/2025 • 12:00
Leitura de 1 minuto

Recentemente, o Threads passou a liberar o recurso de mensagens diretas (direct messages, ou DMs) na rede social — algo que há anos está presente no Instagram, por exemplo.

Se você já tiver recebido essa função, saiba que é possível silenciar as notificações de uma conversa com outro usuário. Ao todo, o aplicativo oferece ajustes para 1 hora, 8 horas, 24 horas ou até que você altere isso manualmente.

Veja como fazer isso! 📱

  1. Abra o app do Threads no seu iPhone.
  2. Toque no ícone de um envelope (na barra inferior da tela).
  3. Selecione uma conversa.
  4. Vá até o botão com três pontinhos, no canto superior direito, e escolha “Silenciar”.
  5. Opcionalmente, mantenha o dedo pressionado em cima da conversa e escolha a mesma opção.
  1. Por fim, toque em uma das opções oferecidas.

Prontinho! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
