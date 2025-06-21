MM Fórum: HDD externo Thunderbolt, câmera do iPhone indisponível no Mac e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|HD Externo Thunderbolt
|astroman
|7
|Problemas de Conexão Bluetooth no MacBook Air M3
|Pedroquin
|4
|Câmera do iPhone não está disponível pelo Mac.
|Jasalmeida
|3
|(Ajuda) Problemas ao passar musicas do mac para mp3/pen drive.
|cainan.leao
|2
|Usar uma fórmula para buscar valor em outra pasta no Numbers
|OruamJM
|1
Boas discussões, pessoal! 😉