Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Vídeo: Telefone, FaceTime e Mensagens no iOS 26 agora têm Tradução ao Vivo!

Rafael Fischmann
21/06/2025 • 10:30
Leitura de 1 minuto

O iOS 26 trará ótimas novidades para o trio de apps de comunicação da Apple: Telefone (Phone), FaceTime e Mensagens (Messages).

Publicidade

No vídeo de hoje, exploramos todas elas — incluindo mudanças visuais, Filtragem de Chamadas (Call Screening), Assistência de Espera (Hold Assist), Tradução ao Vivo (Live Translation), melhorias em grupos (indicador de digitação, enquetes e fundos personalizados), qualquer áudio podendo ser usado como toque (ringtone), entre outros.

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

Nada mau, hein?! 😀

Apoio: NordPass Business

Segurança online tem que ser prioridade dentro de qualquer empresa. E o NordPass, dos mesmos criadores da NordVPN, lhe ajuda nessa tarefa. Trata-se de um gerenciador de senhas completo, no qual você pode armazenar e compartilhar não apenas senhas e Passkeys, mas anotações, cartões de créditos, informações e mais — tudo de forma muito segura, com criptografia xChaCha20.

NordPass

Além de proteger os dados da sua empresa, o NordPass monitora possíveis violações de senhas, tem autenticador de duas etapas integrado e está disponível para basicamente todos os sistemas operacionais e navegadores. Assine o NordPass com 20% de desconto usando o cupom MACMAGAZINE!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

MM Fórum: HDD externo Thunderbolt, câmera do iPhone indisponível no Mac e mais!
Próx. Post

Como silenciar uma conversa por mensagem direta no Threads [iPhone]
Posts relacionados