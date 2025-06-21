Vídeo: Telefone, FaceTime e Mensagens no iOS 26 agora têm Tradução ao Vivo!

O iOS 26 trará ótimas novidades para o trio de apps de comunicação da Apple: Telefone (Phone), FaceTime e Mensagens (Messages).

No vídeo de hoje, exploramos todas elas — incluindo mudanças visuais, Filtragem de Chamadas (Call Screening), Assistência de Espera (Hold Assist), Tradução ao Vivo (Live Translation), melhorias em grupos (indicador de digitação, enquetes e fundos personalizados), qualquer áudio podendo ser usado como toque (ringtone), entre outros.

Nada mau, hein?! 😀



