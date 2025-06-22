Navegue

Ícones do Apple Music Classical e do Apple Music

Como desativar as capas animadas no Apple Music Classical [iPhone e iPad]

22/06/2025 • 13:30
Assim como ocorre com o Apple Music, o Apple Music Classical (aplicativo de streaming de músicas clássicas da Maçã) possibilita que os usuários vejam as capas animadas dos álbuns.

Apesar de isso ser muito útil para alguns usuários, outros podem preferir simplesmente ver as capas estáticas das gravações. Felizmente, há um jeito fácil de desabilitar isso, veja como! 🎶

  1. Abra os Ajustes.
  2. Toque em “Apps” (no final da tela) e vá em “Classical”; se preferir, basta abrir a barra de busca e procurar pelo mesmo.
  3. Acesse a seção “Capas animadas”.
  4. Escolha, então, entre “Ligado”, “Apenas Wi-Fi” ou “Desligado”.

Bem fácil, não é mesmo?

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

