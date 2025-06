Como gerenciar as suas músicas reconhecidas pelo Apple Watch

Uma das maneiras mais práticas de descobrir o nome de uma música usando os seus aparelhos da Maçã é por meio do Apple Watch — afinal de contas, ele está sempre com você, no pulso.

Publicidade

O que muita gente não sabe é que, além de visualizar um histórico das músicas descobertas, é possível adicioná-las à sua biblioteca do Apple Music, a uma playlist, abri-la no Apple Music ou apagá-la do histórico.

Veja como fazer isso! ⌚️

Abra o app Identificador Musical do Shazam no relógio e role até encontrar a música reconhecida que deseja gerenciar.

Em seguida, toque nos três pontinhos (na parte inferior direita do cartão) e escolha uma das opções disponibilizadas:

Adicionar à Biblioteca do Apple Music

Adicionar à Playlist

Abrir no Apple Music

Apagar do Histórico

Legal, né? 🎵