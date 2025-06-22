Nem tudo que dobra é inovação — e a Apple sabe disso

Nos últimos anos, os smartphones dobráveis deixaram de ser uma promessa futurista para se tornarem realidade concreta — ainda que cara e restrita a nichos.

Marcas como Samsung, HUAWEI, Xiaomi, OPPO e até Google já apostam alto nesse formato, lançando gerações sucessivas de aparelhos com telas flexíveis. O mercado responde com interesse: embora ainda represente uma fatia pequena, o segmento cresce ano a ano e já movimenta bilhões.

Em meio a essa movimentação, uma ausência salta aos olhos: a da Apple. A empresa, que revolucionou o mercado com o iPhone em 2007, ainda não lançou um modelo dobrável. E quando ela não entra em uma tendência, a pergunta inevitável surge: ela está esperando a hora certa ou ficando para trás?

Convido-lhes, hoje, a refletir sobre esse silêncio estratégico da gigante de Cupertino e o que ele pode revelar sobre a forma como a Maçã enxerga inovação, oportunidade e mercado. Afinal, nem toda revolução precisa acontecer com pressa. Ou… precisa?

O mercado “dobrou” e cresceu

Embora tenha começado como uma aposta arriscada, o mercado de smartphones flexíveis vem ganhando espaço. Em 2019, com o lançamento do primeiro Galaxy Fold, o público ainda via a novidade com ceticismo. As primeiras versões tinham problemas de durabilidade, mas o avanço foi rápido e o apelo visual, forte.

Desde então, os dobráveis evoluíram em construção, desempenho e proposta. Modelos como o Galaxy Z Fold e o Z Flip já estão quase na 7ª geração, enquanto outras companhias do setor também consolidaram suas linhas.

Para termos uma ideia dessa evolução, somente em 2023, o segmento dos dobráveis ultrapassou os 15,9 milhões de unidades vendidas globalmente. Na época, a Samsung dominava o mercado (66,4%), seguida pela HUAWEI (11,9%) e pela Xiaomi (5,3%).

Mais do que vendas, esses dispositivos viraram vitrines tecnológicas das marcas. Mesmo sendo um nicho, eles ajudam a projetar imagem de inovação e vanguarda. Em eventos como o MWC (Mobile World Congress), são sempre destaque, atraindo jornalistas, criadores de conteúdo e consumidores curiosos.

É verdade que ainda são caros, com limitações e uso questionável para muita gente. Mas o mercado mostra apetite por formatos alternativos. E é nesse palco cada vez mais visível que a ausência da Apple começa a soar mais alta.

A ausência da Apple chama atenção

Apesar do avanço dos dobráveis e da visibilidade crescente do segmento, a Maçã segue fora do jogo. Nenhum anúncio, nenhum teaser. À primeira vista, isso destoa de um mercado que se move rápido, mas está alinhado ao histórico da empresa.

Isso porque ela costuma não ser a primeira a adotar novas tecnologias: foi assim com o 4G, com os phablets, com o NFC e até com o 5G, que só chegou aos seus aparelhos em 2020 — dois anos após concorrentes já explorarem a tecnologia.

Essa postura, pelo costume da companhia, tem lógica: ela sempre espera o amadurecimento do mercado antes de lançar algo integrado ao seu ecossistema. Na prática, prefere chegar depois, mas com um produto refinado.

No caso dos dobráveis, ainda existem três desafios que podem pesar bastante para ela: durabilidade, espessura e software. Estes são pontos críticos para uma marca que valoriza tanto a experiência do usuário.

Por isso, a sua ausência não indica desinteresse, mas sim estratégia. A Apple observa, aprende e só entra quando acredita poder oferecer algo que realmente traduza a sua visão. Ela não corre para seguir tendências, mas prefere liderá-las no seu tempo.

Por mais que o mercado de dobráveis cresça, essa não é, necessariamente, uma tecnologia que já conquistou o público geral. Eles chamam atenção, geram curiosidade e têm apelo visual, mas ainda despertam dúvidas sobre a real utilidade, conforto no uso diário e, principalmente, custo-benefício.

Pesquisas de satisfação mostram que muitos usuários estão felizes com seus dobráveis, mas também apontam frustrações: vinco na tela, aparelhos mais espessos, menor durabilidade e preços que não se justificam. A pergunta que fica é: dobrar resolve um problema real ou só entrega uma experiência diferente?

A aposta da Apple está em outras telas… ou na falta delas

Se há algo que a história da empresa ensina, é que ela não gosta de correr para resolver problemas que, na visão dela, talvez nem precisem ser resolvidos. Enquanto parte da indústria se dedica a dobrar telas, ela parece mais interessada em eliminá-las.

O lançamento do Apple Vision Pro deixou claro que, para a Maçã, o futuro está em transformar a forma como interagimos com o mundo digital — não em um dispositivo que cabe no bolso, mas em experiências projetadas no nosso campo de visão.

Isso não significa que a Apple descartou os dobráveis. Mas, estrategicamente, ela pode enxergar essa tecnologia como uma evolução limitada, enquanto aposta em uma disrupção maior: interfaces que nem dependem mais de telas físicas.

Nesse contexto, um celular dobrável soa, no mínimo, como um passo lateral. E, para uma empresa que construiu a sua identidade olhando sempre dois passos à frente, talvez não seja o caminho que ela queira trilhar.

Quando (e se) a Apple dobrar

Se a história serve de parâmetro, a entrada da Apple no mercado de dobráveis pode não ser apenas mais um lançamento, mas um ponto de virada. Geralmente quando a empresa adota uma tecnologia, costuma “reorganizar as regras do jogo”.

Em design, dificilmente seguiria a fórmula dos concorrentes. De acordo com alguns rumores, a aposta poderá ser em um aparelho mais fino, com dobradiça discreta e uma tela sem vinco aparente, um dos principais incômodos atuais.

No preço, o impacto poderá ser duplo. A Maçã deverá manter o seu padrão premium — isto é, com altos valores —, mas a sua chegada tende a acelerar a otimização de componentes e, no médio prazo, tornar a tecnologia mais acessível.

Na concorrência, a resposta deverá ser quase que imediata. Tanto a Samsung quanto a HUAWEI e outras empresas precisarão elevar o que oferecem, buscar diferenciais ou reposicionar os seus produtos para enfrentar um novo protagonista.

Mas o maior impacto estaria na percepção do público. Hoje, os dobráveis ainda soam experimentais para muita gente. Se a Apple conseguir entregar uma proposta bem resolvida, integrada ao seu ecossistema e com real valor de uso, poderá transformar o dobrável de nicho em tendência — e, quem sabe, em padrão.

A grande questão não é só quando a Apple vai dobrar, mas como ela vai convencer o mundo de que isso faz sentido.

Nem toda inovação é necessária… ainda

O fato de uma tecnologia existir não significa, necessariamente, que ela precise ser adotada. Dobrar uma tela, por si só, não é sinônimo de avanço. É apenas uma possibilidade entre tantas outras.

O mercado de dobráveis ainda busca respostas para uma pergunta simples, mas essencial: isso realmente melhora a vida do usuário? Enquanto algumas marcas seguem apostando na estética, na vitrine tecnológica e no efeito “Uau!”, a Apple parece mais interessada em entender se há, de fato, valor de longo prazo nessa proposta.

E talvez ela esteja certa. Porque inovar não é apenas lançar algo novo. É lançar algo que faça sentido, que resolva problemas e se encaixe na rotina de forma natural. Se for só pelo espetáculo, não basta.

Se, no futuro, a Apple decidir dobrar, é provável que não seja apenas uma tela que se dobre. Será uma nova leitura sobre como usamos nossos dispositivos. E, se ela nunca dobrar, talvez a mensagem seja outra: nem toda inovação precisa acontecer. Pelo menos, não agora.

