O que fazer se a reprodução de músicas estiver cortando no Apple Music

Para alguns usuários do Apple Music, pode acontecer de faixas não serem reproduzidas completamente, sendo cortadas no meio e pulando para a próxima antes que a música de fato termine.

As principais razões para essa “falha” podem estar ligadas a um bug na versão atual do app, configurações de Crossfade ou tempos de início e término personalizados. Claro, também podem ocorrer falhas da plataforma, como faixas defeituosas, bugs ou erros no sistema.

Nesse passo a passo abaixo, porém, ensinaremos a resolver o problema para a maior parte dos casos, garantindo que as suas músicas sejam reproduzidas completamente, sem interrupções.

Desligar o Crossfade

A Fusão (Crossfade) é um instrumento de transição de faixas que corta o silêncio no fim da reprodução de uma faixa e passa para a próxima de forma suave. Contudo, caso isso esteja configurado com uma duração alta, pode ser que a reprodução seja comprometida e faça com que você perca o instrumental de ambas as faixas.

Para evitar isso, desative o Crossfade nos seus dispositivos ou defina a sua duração para quatro segundos ou menos (é necessário configurar o Crossfade em todos os aparelhos conectados ao Apple Music, já que se trata de uma configuração específica do dispositivo).

No iPhone ou iPad

Abra os Ajustes toque em “Aplicativos” no final do menu. Selecione “Música” na lista de aplicativos. Desative a opção “Fusão” (Crossfade) ou utilize o slider para reduzir a sua duração.

No Mac

Abra o app Música. Clique em Música » Ajustes… na barra de menu superior. Vá para a aba “Reprodução”. Desmarque a opção “Fusão” (Crossfade) ou diminua a sua duração.

Em um PC com Windows

Abra o app Apple Music e clique no seu perfil, no canto inferior esquerdo. Clique no ícone de engrenagem. Selecione “Reprodução”. Desmarque “Crossfade” ou utilize o slider para reduzir sua duração.

Em um smartphone Android

Abra o app Apple Music e toque no ícone “•••”, no canto superior direito. Entre em “Ajustes”. Toque em “Crossfade”. Selecione “Off” ou toque no botão “Manual” e diminua a duração.

Verifique se as faixas estão configuradas com tempos de início e fim

O app Música e o finado iTunes permitem atribuir tempos de início e fim personalizados para as faixas. Essa configuração é feita em computadores, mas se aplica também aos dispositivos móveis que sincronizam a biblioteca de músicas, podendo causar as interrupções indesejadas.

Nesse caso, é necessário verificar se seu Mac/PC estão com o recurso ativado e, caso estejam, restaurar a duração de reprodução padrão da música.

No Mac

Acesse o app Música. Selecione a música na sua biblioteca que não toca do começo ao fim. Com a música selecionada, pressione ⌘ command I ou clique com o botão direito e selecione “Obter informações”. Vá para a aba “Opções”. Desmarque as caixas de início e fim para restaurar os tempos de reprodução padrão e clique em “OK”.

Screenshot

No PC com Windows

Abra o app Apple Music. Clique com o botão direito do mouse na música que está cortando e selecione “Propriedades”. Vá para a aba “Opções”. Desmarque as caixas de início e fim para restaurar os tempos de reprodução padrão e clique em “OK”.

Se esses passos forem seguidos e a Sincronização de Biblioteca do Apple Music estiver ativada, as alterações serão aplicadas automaticamente aos seus dispositivos móveis e a música deverá tocar normalmente, do início ao fim.

Caso seu dispositivo esteja configurado para sincronização manual, conecte-o ao computador e sincronize-o novamente para que as novas alterações sejam feitas.

Reinicie o seu dispositivo

O clássico método de reiniciar o iPhone, iPad, Mac ou outro dispositivo também pode funcionar aqui. Algumas falhas no sistema podem causar problemas na reprodução das músicas, como cortes e interrupções repentinos.

Reproduza a faixa em outro dispositivo

Mesmo que raro, alguns arquivos MP3 copiados de CDs, músicas baixadas da internet ou arquivos de áudio importados podem apresentar problemas e não reproduzir integralmente caso estejam corrompidos. Tente reproduzir a música em outro dispositivo para verificar se esse é o caso.

Atualize o seu dispositivo

Se você utiliza dispositivos da Apple, como iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch ou Vision Pro, o Apple Music é atualizado automaticamente nos updates para esses dispositivos, então basta fazer o download da versão mais recente do sistema operacional.

No caso de dispositivos Android e PCs com Windows, atualize o app para a versão mais recente pela Google Play Store ou pela Microsoft Store.

Verifique as configurações de bloqueio automático ou de suspensão

Por mais que as suas músicas possam ser escutadas em segundo plano, com o dispositivo bloqueado, alguns dispositivos (como PCs com Windows, aparelhos Android com gerenciamento de bateria agressivo ou Macs com software especial) podem interromper a reprodução de música ao serem bloqueados automaticamente, hibernados, entrarem em modo de espera ou de economia extrema de bateria.

No caso de PCs com Windows, acesse Configurações » Sistema » Energia e bateria e ajuste o tempo de hibernação automática. Caso você prefira não manter a tela ativa durante a reprodução, basta bloquear o computador em vez de colocá-lo em modo de hibernação.

Se o problema ocorrer em dispositivos Android ou Macs, acesse o gerenciamento de bateria e ajuste as suas configurações, ou adicione o Apple Music à lista de apps que não entram nos ajustes de economia definidos para que ele não seja afetado.

Exclua e baixe novamente o app Música

Por fim, caso nenhum dos passos acima tenha funcionado, exclua o app Música/Apple Music do seu iPhone, iPad, dispositivo Android ou PC com Windows e instale-o novamente.

Vale lembrar que não é possível desinstalar o Música no Mac, e que o ato de excluir o app também removerá todas as suas músicas baixadas para ouvir offline, sendo necessário baixá-las manualmente depois.