App Mail apresenta bug com contas da Microsoft e do Google no macOS 15.5, segundo alguns usuários

Alguns usuários do app Mail no macOS Sequoia 15.5 estão enfrentando problemas de autenticação ao usar o aplicativo com contas da Microsoft ou do Google.

Conforme uma publicação no Reddit, o Mail tem dificuldade para autenticar contas e acessar servidores, o que causa problemas no recebimento e na sincronização de emails.

Ainda há poucos detalhes sobre o problema mas, de acordo com os relatos, os emails ainda chegam, porém com atraso. Às vezes, o envio dos emails também falha e eles vão para a caixa Rascunhos.

Ainda não há informações sobre o que precisa ser feito para corrigir o problema. No entanto, ele pode ser resolvido temporariamente reiniciando o Mac — já que apenas forçar o encerramento do Mail não resolve.

Se o problema se tornar evidente para mais usuários, a Apple poderá liberar uma solução mais adequada. Alguém aí enfrentando a mesma coisa?

