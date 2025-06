Apple adotará duas novas tecnologias da TSMC para a fabricação de chips

Como já vem sendo especulado, tudo indica que a Apple pretende usar uma litografia de 2 nanômetros na fabricação dos chips “A20”, que deverão equipar os iPhones do ano que vem. O site DigiTimes publicou alguns detalhes sobre essa novidade, que deverá impactar em certa escala no processo de fabricação de chips da empresa.

Corroborando rumores recentes, o site destacou que a Apple passará a usar a nova tecnologia de empacotamento chamada Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), a qual permitirá que a RAM seja integrada ao mesmo wafer da CPU , da GPU G e do Neural Engine, em vez de ser apenas um componente adjacente.

Com essa abordagem, a Maçã terá uma maior flexibilidade na combinação dos diferentes componentes dos seus chips, permitindo que partes mais complexas sejam fortemente integradas em um pacote único — o que fornece uma maior flexibilidade de organização e permite fabricar em massa chips menores e mais eficientes.

De acordo com o relatório, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) montará uma linha de produção dedicada em sua fábrica Chiayi P1 com uma meta inicial de 10.000 unidades de WMCMs mensais, com a Apple provavelmente sendo a primeira empresa a usar a nova tecnologia em seus smartphones.

A Maçã também estaria planejando adotar uma tecnologia diferente em seus chips para servidores. Trata-se do System on Integrated Chip (SoIC), o qual permite empilhar dois chips avançados um sobre o outro. A produção estaria prevista para ocorrer na fábrica AP6 da TSMC e deverá iniciar até o final deste ano.

