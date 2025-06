Apple TV+ firma acordo plurianual com a Chernin Entertainment, de “Chefe de Guerra”

Informações do The Wrap dão conta de que o Apple TV+ firmou um acordo plurianual com a Chernin Entertainment, produtora comandada pela The North Road Company.

Publicidade

Fundada em 2022 por Peter Chernin, a Chernin Entertainment é um dos nomes por trás de “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), vindoura série do serviço de streaming da Maçã, que será estrelada por Jason Momoa.

Sua empresa-mãe, inclusive, também já colaborou com a gigante de Cupertino — relação que rendeu frutos como “See”, “Truth Be Told” e “Superliga: A Guerra pelo Futebol” (“Super League: The War for Football”).

Ao Deadline, Chernin comentou o novo contrato com a Apple, dando uma dica do que poderemos ver daqui em diante:

Publicidade

Tivemos uma ótima experiência trabalhando com a Apple no lado das séries, onde eles foram inteligentes, ousados ​​e sempre nos apoiaram — estamos animados para desenvolver esse sucesso fazendo filmes juntos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Apple World Today