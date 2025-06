Betas 2: iOS 26 melhora legibilidade da Central de Controle, macOS 26 “corrige” ícone do Finder e mais

Como comentamos há pouco, a Apple liberou as segundas versões beta do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26, as quais corrigem algumas das principais reclamações (inclusive aquelas envolvendo o Liquid Glass) de testadores nas primeiríssimas versões desses sistemas.

Uma dessas correções tem a ver com o que provavelmente foi o principal ponto de fricção entre o novo design e os usuários da Maçã: a legibilidade da Central de Controle (Control Center).

Apple fixed the Control Center!



iOS 26 Beta 1 vs iOS 26 Beta 2 pic.twitter.com/K2bYiOZaHt — Brandon Butch (@BrandonButch) June 23, 2025 A Apple consertou a Central de Controle!

iOS 26 Beta 1 vs. iOS 26 Beta 2.

iOS 26 Beta 1 vs. iOS 26 Beta 2.

Como é possível notar nas capturas de tela acima, ela está menos transparente do que antes, apostando em um efeito mais opaco — melhorando, assim, o contraste entre o texto das opções e o fundo.

Outro detalhe nos sistemas que também teve o seu visual alterado após uma série de reclamações foi o ícone do Finder no macOS 26, que agora está mais parecido com o bom velho Finder que conhecemos.

Finder icon color balance is restored in macOS Tahoe beta 2 pic.twitter.com/HfzWdmN8dC — 9to5Mac (@9to5mac) June 23, 2025 O equilíbrio de cores do ícone do Finder foi restaurado no macOS Tahoe beta 2.

Testadores mais atentos perceberam que, com a primeira beta do macOS 26, a Apple basicamente inverteu as cores do ícone, fazendo com que a porção direita do rosto que compõe o ícone do Finder ficasse azul e, a direita, branca. Agora, a parte direta está branca e a esquerda azul, como sempre foi.

Em um dos nossos compilados sobre a primeira beta do iOS 26, falamos sobre uma nova versão do ringtone Reflexo (Reflection), que estava “escondida” no código do sistema chamado. Pois bem, com a chegada da segunda beta, a Apple finalmente resolveu liberá-la sob o nome “Alt 1”.

Ainda no iOS 26, o Apple Music ganhou um novo widget chamado Rádio Ao Vivo (Live Radio) que, como seu nome indica, permite que o usuário tenha acesso rápido a uma série de estações na plataforma — novidade que será especialmente útil para quem costuma usar o app pelo CarPlay, o qual agora também suporta widgets.

Disponível apenas no tamanho grande, esse widget conta com atalhos para a Apple Music 1, o Apple Music Hits, o Apple Music Country, o Apple Música Uno, o Apple Music Club e o Apple Music Chill.

A Apple também reorganizou a ordem dos ícones presentes no menu “…” do Safari:

Aplicativos no dock do iOS 26 agora ficam automaticamente alinhados à esquerda quando menos de quatro apps são exibidos — o que pode ou não ser um bug dessa beta 2.

Se por acaso você não curtiu o novo visual da barra de menus no macOS 26, saiba que a Apple adicionou uma opção nos ajustes que restaura a antiga barra que servia de fundo para as opções presentes no topo da tela.

Também na segunda beta do Tahoe, os atalhos de pastas têm um novo estilo.

In macOS Tahoe beta 2, alias folders have a new style pic.twitter.com/Ua1tnRUcX7 — Aaron (@aaronp613) June 23, 2025 No macOS Tahoe beta 2, as pastas de alias têm um novo estilo.

Outras novidades

Entre as novidades menos chamativas dessa nova versão, estão:

Agora, remetentes desconhecidos são representados por um ícone azul no app Mensagens (Messages), com o ícone vermelho ficando reservado para contatos conhecidos.

Pedidos feitos para o ChatGPT agora são classificados de duas maneiras: Image Limit e Other Requests.

Wallpapers exclusivos de certos modelos de iPhone estão de volta na beta 2 do iOS 26.

O wallpaper exclusivo do iOS 26 agora traz um efeito paralaxe.

Nas notas de liberação da segunda beta do iOS 26, a Apple fala sobre uma ferramenta chamada Recovery Assistant, que “pode ​​procurar problemas e tentar resolvê-los, se encontrados”, dando a entender que não será mais necessário um segundo dispositivo (como um Mac ou PC) para restaurar o iPhone em caso de algum problema.

Notou mais alguma novidade que acabou escapando de nós? Comente abaixo!