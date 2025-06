Cartões Sisprime do Brasil ganham suporte ao Apple Pay

Após comunicar seus clientes previamente, a Sisprime do Brasil anunciou hoje o suporte ao Apple Pay, tornando os seus cartões de débito/crédito compatíveis com o serviço de pagamento sem contato da Maçã.

Publicidade

Com isso, usuários podem realizar pagamentos com o iPhone e o Apple Watch, autenticando-os com o Touch ID/Face ID ou código, sem a necessidade de inserir a senha do cartão — tornando o processo seguro e prático.

Com o Apple Pay, a Sisprime oferece mais uma solução pensada para o seu bem-estar financeiro, conectando tecnologia, segurança e conveniência em um só gesto.

Para adicionar o seu cartão da Sisprime ao Apple Pay, basta acessar o app do banco, selecionar “Apple Pay” e seguir as orientações na tela. Uma vez adicionado ao iPhone, é possível configurá-lo no Apple Watch.

A versão mais recente do app Sisprime do Brasil com suporte ao Apple Pay já está disponível na App Store.

Cartões Alelo

Em uma nota relacionada, o leitor Vitor Pereira notou que o app Meu Alelo agora possui suporte ao app Carteira (Wallet), podendo indicar que a compatibilidade com o Apple Pay está perto.

desde quando o aplicativo Meu Alelo tem suporte ao app Carteira do iOS? será que vem aí finalmente o Apple Pay para os cartões? era o que eu mais sonho!



[image or embed] — Vitor Pereira 🐋 (@vitordill.bsky.social) June 21, 2025 at 2:07 AM

Em publicações nas redes sociais, a empresa também afirma que está trabalhando para liberar suporte ao Apple Pay — portanto, agora isso é só uma questão de tempo!

dica do Guilherme Tosi