Gaste menos e cuide melhor das suas roupas com o aplicativo ClosetLog

Com a correria do dia a dia, às vezes pode ser difícil manter o guarda-roupa organizado, o que invariavelmente faz com que uma peça em específico seja esquecida em uma gaveta qualquer ou que certos looks acabem sendo priorizados em detrimento de outros.

Se você já passou por essa situação, o aplicativo ClosetLog, disponível na App Store, pode lhe ajudar. Desenvolvido por Gabriel Jourdan, ele ajuda o usuário a gerenciar o seu guarda-roupa com opções para monitorar se uma peça tem sido usada com muita frequência ou se ela já não vê a luz do dia há muito tempo.

O app também ajuda você a planejar um outfit para um evento especial, além de deixá-lo registrar no app todas as suas peças, que passam a contar com uma espécie de perfil. E como o app suporta o framework Vision, da Apple, é possível até mesmo tirar uma foto delas e remover o fundo para que apenas elas fiquem em destaque.

O app também conta com informações sobre o clima, o que pode ser bastante útil na hora de escolher uma roupa para encarar o dia. Ele também traz informações como valor que você está obtendo de determinadas peças em relação ao preço pago por elas.

O ClosetLog também vem com um calendário que lhe deixa revistar fotos de looks passados, permitindo que você revisite uma combinação de peças que fez sucesso.

Perfeito para quem pretende ser mais consciente na hora de gastar dinheiro com novas roupas, o app também ajuda você a decidir quais peças podem ser doadas, revendidas ou descartadas, abrindo espaço no seu guarda-roupa.

Compatível com a sincronização do iCloud, o ClosetLog não precisa de internet para funcionar e também não requer a criação de uma conta. Ele está disponível gratuitamente para iPhones com o iOS 17.5 ou superior.

