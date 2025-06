Homem é preso por vender produtos falsificados da Apple em loja nos EUA

Nos Estados Unidos, o proprietário de uma loja de eletrônicos em Orange (no Condado de Essex, em Nova Jersey) foi indiciado por venda de produtos falsificados da Apple. As informações são do jornal local NJ.

Mahmoud Salim, de 63 anos, foi preso no dia 5 de junho e acusado de falsificação de 3º grau. Ele teria vendido mais de 100 produtos falsificados da Maçã — incluindo AirPods, iPhones e diversos acessórios — em sua loja, chamada Super Star.

A prisão foi realizada como parte do Intellectual Property Enforcement Program (IPEP) do Ministério Público do Condado de Essex, uma iniciativa financiada pelo Departamento de Justiça que visa combater a distribuição de produtos que infrinjam direitos autorais e marcas registradas.

Como muitos devem saber, a falsificação de produtos tecnológicos apresenta riscos à segurança que vão além das violações de marca. O site de suporte da Apple, por exemplo, alerta que carregadores e cabos de terceiros não certificados podem causar falhas elétricas, superaquecimento ou danos permanentes ao dispositivo.

No caso de acessórios terceirizados, a empresa recomenda que os clientes comprem acessórios com a etiqueta Made for iPhone/iPad (ou MFi), e somente de revendedores autorizados.

via AppleInsider