iOS 26: apps de terceiros poderão adotar modo Cinema e Mixagem de Áudio

Dois recursos criativos do iPhone logo poderão ser aproveitados por softwares terceiros no iOS 26, conforme a Apple mostrou recentemente em sessões da WWDC25 [1, 2].

O primeiro trata-se do modo Cinema (Cinematic mode), introduzido junto aos iPhones 13 (em 2021) e que, desde então, tem se feito presente em todos os modelos lançados pela Maçã até hoje via app Câmera (Camera), nativo do sistema.

Essa integração poderá ser viabilizada por meio de uma nova API chamada Cinematic Video e expande o escopo do recurso, que já permitia reproduzir e editar vídeos gravados nesse modo em apps de terceiros.

O segundo recurso é mais recente e também é focado em usuários que desejam gravar verdadeiras superproduções com seus iPhones. Falo da Mixagem de Áudio (Audio Mix), introduzido ano passado com a linha iPhone 16 e presente no app Fotos (Photos).

Assim como o recurso anterior, a Mixagem de Áudio poderá agora ser integrada a apps de terceiros, dando aos seus usuários a chance de “dar um tapa” no áudio de um vídeo com apenas com alguns toques na tela — e sem recorrer ao app nativo da Maçã.

Além disso, a empresa também permitirá que desenvolvedores ofereçam os vários modos de áudio desse recurso (Padrão, No Quadro, Estúdio e Cinema) em apps para o macOS Tahoe 26, oferecendo mais flexibilidade na hora de editar vídeos.

Para que a Mixagem de Áudio fique disponível, é bom lembrar, o vídeo precisa ter sido gravado no formato Áudio Espacial (Spatial Audio), que vem ativado por padrão nos iPhones 16. Caso ele esteja desativado no seu aparelho, porém, é possível ativá-lo indo até Ajustes » Câmera » Gravação de Som.

via MacRumors [1, 2]