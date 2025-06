Leaker divulga detalhes da suposta câmara de vapor dos “iPhones 17 Pro”

O leaker Majin Bu revelou ontem, em seu site oficial, supostos detalhes do sistema de resfriamento com câmara de vapor que a Apple estaria preparando para os “iPhones 17 Pro/Pro Max” visando aprimorar o gerenciamento de temperatura dos aparelhos, que deverão ser lançados em setembro deste ano.

Atribuindo as informações a uma “fonte interna”, Bu afirmou que o projeto ainda está em evolução na Apple — e com alguns desafios a serem solucionados. Ele mostrou uma imagem do que seria uma placa térmica com uma superfície de cobre a qual serviria como base para a câmara de vapor.

Segundo Bu, os “intrincados padrões de microcanal e a cobertura estendida” que podem ser observados na placa sugerem que o sistema da Apple foi projetado para distribuir calor em uma área ampla, a qual abrangeria tanto a placa lógica do aparelho quanto os seus módulos adjacentes.

Ao contrário das folhas de grafite convencionais, as câmaras de vapor usam um mecanismo de mudança de fase: o líquido evapora sob o calor, se move pela placa e depois se condensa de volta ao líquido — redistribuindo o calor com mais eficiência. Este sistema foi projetado para manter o desempenho estável sob altas cargas de trabalho, incluindo jogos, renderização de vídeo e tarefas de inferência de IA.

A câmara de vapor, vale recordar, é selada com uma quantidade de fluido em seu interior, o qual evapora em regiões mais quentes à medida que o dispositivo aquece, enquanto se condensa em áreas mais frias — o que permite uma redução mais rápida da temperatura dos dispositivos.

A tecnologia será essencial em conjunto com o chip “A19 Pro”, o qual deverá esquentar bastante em tarefas de GPU e de inteligência artificial (IA) generativa. A Apple também poderá adotar materiais mais leves no chassi, os quais se integram melhor à câmara de vapor na estrutura do dispositivo.

Problemas e alternativas

O leaker também afirmou que a eficácia da câmara de vapor no “iPhone 17 Pro” ainda está sendo analisada e que a Apple está explorando, alternativamente, o uso de uma placa uniforme de propagação de calor — o que seria uma mudança acentuada no gerenciamento térmico dos iPhones.

Caso consiga atingir seu objetivo com a câmara de vapor, no entanto, os “iPhones 17 Pro” deverão conseguir sustentar um alto desempenho por mais tempo, apresentarão menos chances de estrangulamento térmico, ficarão mais frios por mais tempo e contarão com maior eficiência energética.

Por outro lado, Bu afirma que relatórios recentes indicam que ainda há limitações técnicas a serem consideradas, já que a falta de dissipação de calor eficiente ou o uso de materiais não otimizados podem fazer com que o problema térmico dos aparelhos persista, mesmo com essa câmara de vapor.

