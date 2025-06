Segunda beta do iOS 26 reforça chegada do “iPhone 17 Air”

A Apple pode ter dado uma das pistas mais concretas até agora (pelo menos fora do campo dos rumores) a respeito do tão especulado “iPhone 17 Air” (ou “Slim”) — modelo ultrafino que a empresa supostamente lançará neste ano em substituição ao atual modelo Plus.

Como observado pela Macworld, os arquivos da segunda beta do iOS 26, liberada hoje pela Apple, contam com uma nova versão do wallpaper nativo Peixe-Palhaço. Ele possui uma resolução de 1260×2736 pixels — a qual não é a padrão de nenhum iPhone atual.

Essa resolução é bem próxima da especulada pelo analista Ming-Chi Kuo, em julho do ano passado, quando ele apostou em uma tela de 6,6 polegadas para o “iPhone 17 Air”, bem como compartilhou outras possíveis especificações para o aparelho (como a presença do modem da Apple).

Embora não haja uma menção exata ao novo aparelho, a presença desse arquivo com uma resolução inédita é praticamente uma confirmação de que a Apple está preparando um novo modelo para breve — e que provavelmente foi esquecida pela empresa na atual beta do iOS 26 durante o processo de testes.

De qualquer forma, não é improvável que mais detalhes ou pistas surjam pelo caminho, à medida que nos aproximemos de setembro — quando a Apple anunciará o novo aparelho e também liberará a nova versão do sistema oficialmente.

