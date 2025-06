★ UGREEN apresenta inovação e design criativo na Eletrolar Show 2025, no Brasil

De 23 a 26 de junho de 2025, a UGREEN, líder global em eletrônicos de consumo e tecnologia de carregamento, participará da Eletrolar Show no estande C49. O tema deste ano, “More for You”, reflete o compromisso da UGREEN em entregar não apenas tecnologia premium, mas também valor a longo prazo para usuários, parceiros, distribuidores e criadores.

Desde a sua fundação, em 2012, a UGREEN tornou-se uma marca de confiança em toda a América Latina, e hoje atende clientes em mais de 150 países. Esta é a terceira participação consecutiva da empresa na Eletrolar, reforçando o seu foco crescente no mercado brasileiro.

“Cada passo que demos no mercado latino-americano foi ao lado de usuários e parceiros locais. Nesta feira, não estamos apenas trazendo tecnologia prática, mas também um design com um toque humano”, disse Percy Tian, gerente de marketing da UGREEN.

No evento deste ano, a UGREEN apresentará uma gama de produtos que combinam inovação prática com design inteligente. Um destaque é a UGREEN Uno Series, uma coleção de carregamento lúdica com emojis expressivos. Projetados para usuários que valorizam tanto o desempenho quanto a personalidade, esses acessórios oferecem carregamento rápido com um design arrojado e expressivo.

Também em exibição estão os UGREEN ClipBuds Magic Earbuds, que unem recursos inteligentes a um design estiloso. Estes confortáveis fones semi-auriculares vêm com cancelamento de ruído com IA, emparelhamento duplo com dois dispositivos, uma tela de toque LCD interativa e até 30 horas de autonomia com Bluetooth — oferecendo uma experiência de áudio rica e intuitiva para a vida em movimento.

A UGREEN também apresentará seus mais recentes dispositivos de armazenamento inteligente UGREEN NAS, projetados para usuários domésticos e pequenas empresas que buscam um armazenamento local seguro e acessível de qualquer lugar. Equipados com processadores Intel Core Ultra e portas de dados de alta velocidade, esses dispositivos NAS proporcionam backups rápidos e confiáveis, enquanto o suporte a RAID e a criptografia avançada garantem que os dados importantes permaneçam seguros e protegidos.

Para celebrar 13 anos de inovação, a UGREEN firmou parceria com 6 designers internacionais para lançar 6 versões de edição limitada da UGREEN Uno Series. Um dos destaques é um modelo de inspiração steampunk criado por um designer brasileiro, fazendo a sua estreia global na feira. Essa colaboração criativa une os mundos da tecnologia e da arte, adicionando emoção e originalidade à tecnologia do dia a dia.

