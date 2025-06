Veja quais iPhones terão suporte à função que melhora a bateria no iOS 26

No começo do mês, o iOS 26 apresentou como uma de suas principais novidades o modo Consumo Adaptável (Adaptive Power) que é diferente do Modo Pouca Energia. Quando necessário, ele é capaz de fazer ajustes sutis de desempenho (como diminuir o brilho da tela ou aumentar o tempo de trabalho em algumas atividades) justamente para estender o tempo de duração da bateria do seu iPhone.

Publicidade

Na descrição do recurso na primeira versão beta do iOS 26, temos:

Quando o uso da bateria for maior do que o normal, o iPhone poderá fazer pequenos ajustes de desempenho para prolongar a duração dela, como diminuir um pouco o brilho da tela ou permitir que algumas atividades demorem um pouco mais. O Modo Pouca Energia poderá ser ativado quando o nível da bateria chegar a 20%.

No entanto, ao contrário do Modo Pouca Energia, o Consumo Adaptável não será suportado por todos os dispositivos. Por mais que o iOS 26 seja compatível com iPhones a partir do modelo 11, a nova função estará disponível apenas nos modelos mais recentes, já que necessita da Apple Intelligence para fazer tais ajustes e funcionar.

Dessa forma, o Adaptive Power estará disponível apenas nos modelos de iPhone com suporte ao recurso de inteligência artificial da Apple, sendo eles:

Publicidade

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Ainda em fase de testes, o recurso fica desativado por padrão na beta do iOS 26, e pode ser ativado no app Ajustes tocando em Bateria » Modo de Alimentação. É provável que ele desempenhe um importante papel para o suposto “iPhone 17 Air”, que terá um design ultrafino e uma bateria menor.

A versão final da atualização de software deve ser lançada em setembro deste ano.

via MacRumors