YouTuber cria versão do Macintosh original com uma impressora 3D

O YouTuber Quinn Nelson mostrou em um novo vídeo como é possível recriar a sua própria versão do Macintosh original (de 1984) gastando pouquíssimo dinheiro — na verdade, uma pequena fração do preço cobrado originalmente pela Apple quando ele foi lançado.

O primeiro passo para a construção foi rodar o software de emulação do sistema operacional clássico do Macintosh. Para isso, ele usou o script de instalação Macintosh Pi, o qual o permitiu emular o antigo SO da Maçã em um Raspberry Pi 3B Plus e efetivamente o colocar em execução.

O próximo passo (e mais demorado) foi a construção do gabinete da máquina, o qual foi feito com a impressora 3D H2D, da Bambu Lab.

Para o design do Macintosh recriado, Nelson se inspirou majoritariamente no modelo original, mas deu a ele um toque mais moderno, com uma estrutura no estilo cantilever, na qual o display fica (até certo ponto) “suspenso” em relação à base do computador (onde fica a maioria dos componentes).

Contando com uma tela de 10,5 polegadas com proporção 3:2 e o clássico logo da Apple de seis cores, o computador foi equipado ainda com periféricos como o teclado Apple Keyboard 2 da Apple (de 1991) e um mouse bem ao estilo dos anos 90, também impresso pelo próprio YouTuber.

No fim, o Macintosh recriado ficou bem bonito e funcional (dentro dos seus limites, é claro), mostrando como a tecnologia atual pode ajudar entusiastas a reviver um pouco da nostalgia de tempos em que alguns deles inclusive nem eram nascidos.