Aplicativo Celular Seguro já possui 3 milhões de usuários ativos

Lançado em 2023, o aplicativo Celular Seguro pode não ter sido o sucesso que o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) esperava, mas ele continua fazendo progresso e, recentemente, alcançou a marca de 3 milhões de usuários.

Segundo informações do O Globo, para tentar alavancar a popularidade do serviço e fazê-lo alcançar ainda mais pessoas, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) estaria negociando com a atriz Dira Paes para que ela estrele uma nova campanha institucional sobre o aplicativo.

Desde a sua introdução, o Celular Seguro permite que usuários solicitem o bloqueio dos seus smartphones em caso de roubo/furto, impedindo o acesso a informações pessoas e dados de contas bancárias.

Em dezembro do ano passado, ele passou por uma reformulação que introduziu novidades como o Modo Recuperação, que bloqueia a linha telefônica e as contas bancárias vinculadas ao aparelho, mas mantém o seu IMEI ativo, facilitando a vida do proprietário caso o dispositivo seja recuperado.

Mais recentemente, a ferramenta passou a ser capaz de enviar mensagens de WhatsApp ou SMS para pessoas em posse de um smartphone irregular, convocando-as a devolver o aparelho.

Donos de iPhones estão entre os que mais se beneficiaram do Celular Seguro, já que, até o início do ano, mais de 26 mil aparelhos da Apple haviam sido bloqueados com a ajuda da ferramenta — o suficiente para colocar os telefones da Maçã em segundo lugar entre os mais visados por criminosos.