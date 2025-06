Apple atualiza app Convites com novos fundos para eventos

A Apple disponibilizou hoje um update para o aplicativo Convites (Invites), lançado em fevereiro. Chegando à sua versão 1.3, o software ganhou novidades tímidas — basicamente, resumidas a novas imagens de fundo para eventos.

Isso mesmo! Nas notas de liberação do software na App Store, a Maçã afirma que os novos fundos disponíveis “ajudam a dar vida ao seu próximo dia de piscina, drinques com amigos, reunião para assistir a um jogo e muito mais”.

Ao atualizar o software, é possível perceber que foram adicionadas várias opções de fundos, os quais podem ajudar principalmente quem não tem um aparelho compatível com a Apple Intelligence para gerar novas imagens.

Mantendo um ciclo de atualizações que independe de novas versões do iOS, o Convites já havia ganhado um update no mês passado, quando passou a suportar links personalizados.

O Convites, vale recordar, pode ser baixado gratuitamente na App Store e também usado via web. Para criar um novo convite, no entanto, é necessário uma assinatura do iCloud+.