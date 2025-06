Apple expande documentos de identidade no Carteira para o Japão

A Apple expandiu pela primeira vez para fora dos Estados Unidos o recurso documentos de identidade no app Carteira (Wallet). Como observado pelo nosso leitor Lucas Ribeiro, a novidade acaba de chegar ao Japão, através do sistema de identificação My Number Card.

Trata-se de uma espécie de cartão de identificação amplamente utilizado no Japão, o qual permite aos cidadãos do país acessar vários serviços públicos e privados. Segundo a Apple, ele está chegando ao iPhone graças aos esforços do primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, e do próprio CEO da Apple, Tim Cook.

Ao adicionar o My Number Card ao aparelho, usuários no Japão poderão usá-lo tanto para se autenticar em uma série de serviços na web quanto fisicamente em alguns locais selecionados. Há, ainda, a promessa de que futuramente eles poderão ser apresentados também em hospitais e farmácias.

Divulgação/Apple

Para adicionar o My Number Card ao app Carteira, é preciso primeiro baixar o aplicativo Mynaportal e realizar uma série de verificações para confirmar que você é mesmo o proprietário do cartão que estiver adicionando (incluindo escaneamento do cartão físico, adição de PIN e envio de uma selfie).

Essas medidas visam garantir a segurança e a autenticidade no uso do documento e impedir a sua violação por terceiros. Segundo a Apple, após ser adicionado, um My Number Card passa a ser vinculado de forma única a um aparelho — que só pode ter um cartão por vez adicionado.