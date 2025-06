Apple TV+ suspende gravações de série com Matthew McConaughey e Woody Harrelson

De acordo com informações do Deadline, a série de comédia estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson, anunciada pelo Apple TV+ em 2023, teve suas gravações em Austin, no Texas (Estados Unidos), suspensas no final da semana passada.

Segundo o site, o ocorrido envolve a saída do showrunner David West Read, que já filmou oito dos dez primeiros episódios da primeira temporada. Lee Eisenberg, que criou e produziu a série “Uma Questão de Química” (“Lessons in Chemistry”) para o serviço, estaria negociando para assumir o posto para os dois últimos episódios.

Também de acordo com o site, a saída de Read tem a ver com discordâncias criativas sobre como a primeira temporada deveria terminar — provavelmente envolvendo os próprios protagonistas, uma vez que a história da produção é vagamente inspirada na amizade de longa data dos dois na vida real.

Ainda sem nome definido (mesmo que temporariamente referida como “Brothers”), a série terá como pano de fundo uma história de amor que girará em torno dessa amizade, a qual será testada quando as famílias de ambos decidirem tentar viver juntas no rancho de Matthew, localizado no Texas.

Segundo o site, ainda não há uma data prevista para o retorno das gravações, uma vez que o futuro showrunner (quando devidamente acordado) deverá levar um tempo para se inteirar sobre a produção e ajustar a direção criativa para a série, cuja data de lançamento também, obviamente, ainda não foi definida.

