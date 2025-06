★ Como converter e aprimorar DVDs e vídeos de baixa resolução para 1080p/4K grátis no Mac

Ainda tem uma pilha de DVDs com vídeos de família, filmes clássicos ou séries raras que não estão nos streamings? Com os Macs mais modernos abandonando os leitores de DVD, os discos se degradando com o tempo e a qualidade padrão dos DVDs ficando abaixo das telas de alta resolução atuais, este é o momento ideal para digitalizar!

A solução é converter e aumentar a resolução dos seus DVDs para 1080p ou 4K usando o MacX DVD Ripper e o Macxvideo AI, ambos disponíveis gratuitamente por tempo limitado. Converta até discos riscados ou protegidos para MP4, MOV ou MKV e depois melhore a qualidade com inteligência artificial para reviver a sua coleção com muito mais nitidez.

Por que digitalizar e melhorar DVDs é importante em 2025

DVDs têm resolução máxima de 480p. Isso funcionava bem em uma TV de tubo de 32 polegadas em 2005, mas hoje parece borrado e pixelado em TVs 4K e nas telas Retina dos MacBooks e iPhones. Discos físicos se degradam. Calor, riscos e armazenamento inadequado podem fazer com que eles travem, congelem ou simplesmente parem de funcionar.

Os Macs atuais não possuem mais leitor de DVD. Desde os MacBooks com chip M1 até os modelos mais recentes prontos para o Sequoia e o futuro Tahoe, mídias físicas não são mais uma opção. Este é o momento ideal para digitalizar e melhorar os seus DVDs para as telas modernas.

Conheça as ferramentas: MacX DVD Ripper e Macxvideo AI

Se você já pegou um DVD antigo da sua coleção, seja um disco riscado de uma viagem em família, uma box de série esquecida ou um filme raro de edição limitada, provavelmente se deparou com o mesmo problema como assistir a isso hoje e como preservar isso para o futuro.

Com os leitores de DVD sumindo dos notebooks e o risco de degradação dos discos, converter a sua coleção de DVDs para digital deixou de ser um luxo e virou uma necessidade para colecionadores e para quem quer preservar memórias.

É aí que entram o MacX DVD Ripper Pro e o Macxvideo AI, um conjunto de ferramentas exclusivo para Mac, feito para não apenas digitalizar a sua coleção de DVDs, mas também aprimorar esses vídeos antigos com melhorias baseadas em inteligência artificial.

MacX DVD Ripper Pro: copie qualquer DVD

Este não é um ripador comum. O MacX DVD Ripper Pro foi desenvolvido especialmente para usuários de macOS que precisam de uma solução confiável, extremamente rápida e versátil para converter DVDs físicos em arquivos digitais.

Ele lida com praticamente qualquer tipo de DVD:

Discos antigos, danificados e riscados : mesmo que os seus DVDs estejam desgastados, com riscos ou setores defeituosos, o software consegue lê-los e convertê-los, salvando o conteúdo antes que seja perdido.

: mesmo que os seus DVDs estejam desgastados, com riscos ou setores defeituosos, o software consegue lê-los e convertê-los, salvando o conteúdo antes que seja perdido. Filmes comerciais com proteção contra cópia : ele remove proteções como CSS, Sony ARccOS, Disney X-project, RCE e códigos de região, sem a necessidade de bibliotecas de terceiros.

: ele remove proteções como CSS, Sony ARccOS, Disney X-project, RCE e códigos de região, sem a necessidade de bibliotecas de terceiros. DVDs complexos com 99 títulos, como vídeos de treino e shows : muitos ripadores falham nesses casos, mas o MacX DVD Ripper identifica corretamente o título principal, garantindo que você copie exatamente o conteúdo certo.

: muitos ripadores falham nesses casos, mas o MacX DVD Ripper identifica corretamente o título principal, garantindo que você copie exatamente o conteúdo certo. DVDs de séries e exercícios : converte facilmente uma temporada inteira ou episódios específicos.

: converte facilmente uma temporada inteira ou episódios específicos. DVDs recém-lançados: é uma das poucas ferramentas que recebe atualizações constantes para lidar com as proteções mais recentes.

Você pode converter a sua coleção para MP4, HEVC, MOV, MKV ou até arquivos ISO e MPEG-2 com qualidade 1 para 1, mantendo as faixas de áudio PCM, AC3 e DTS sem alterações. Com aceleração de hardware via GPU , ele copia um DVD completo em cerca de 5 minutos, preservando até 98% da qualidade de vídeo e áudio.

Macxvideo AI: melhore seus DVDs para 1080p ou 4K

Rips de DVD em 480p não se sustentam nas telas atuais de 1080p ou 4K. O Macxvideo AI utiliza inteligência artificial para transformar esses vídeos, elevando-os para 1080p ou 4K, com nitidez e fluidez muito superiores, sem perder a aparência original.

Ele melhora detalhes faciais e de fundo, remove ruídos e artefatos de compressão, aumenta a taxa de quadros para movimentos mais suaves e ajusta automaticamente cor e brilho para imagens mais vivas e limpas. Desde vídeos de família até DVDs raros, a sua coleção finalmente terá a qualidade que merece nos dispositivos atuais.

Passo a passo: digitalize e melhore DVDs no Mac

Baixe e instale as ferramentas: pegue os códigos de licença gratuitos do MacX DVD Ripper e do Macxvideo AI aqui. Ambos são compatíveis com o macOS 15 Sequoia e versões anteriores. Insira o seu DVD: conecte o disco no leitor óptico ou em um leitor externo. Abra o MacX DVD Ripper, clique em “DVD Disc” e o software identificará automaticamente o título principal e removerá qualquer proteção contra cópia.

Escolha o formato de saída: na janela de perfil de saída, escolha o formato desejado — MP4 H.264 ou HEVC —, optando pelo melhor equilíbrio entre qualidade e compatibilidade.

Para uma cópia digital de alta qualidade, recomenda-se MP4 HEVC (H.265) com o modo High Quality Engine ativado, preservando até 98% da qualidade original.

Salve a cópia digital: clique em “Browse” para escolher onde salvar o arquivo e depois em “RUN”. Com aceleração via GPU, o DVD será copiado para seu Mac em cerca de cinco minutos; Melhore a qualidade para 1080p ou 4K: abra o Macxvideo AI e siga estes passos: Clique em “Video AI” para acessar a ferramenta de aprimoramento.

Adicione seu vídeo convertido em “Add Video”.

Ative Super Resolution e selecione um modelo de IA, como “Gen Detail” ou “Real Smooth”.

Escolha a resolução desejada, 1080p ou 4K. Defina a pasta de destino e clique em “RUN” para executar a melhoria.

O resultado são arquivos de vídeo mais nítidos, com qualidade aprimorada, prontos para rodar na Apple TV, no MacBook ou no projetor.

Oferta gratuita + 70% de desconto no pacote vitalício

Por tempo limitado, você pode obter o MacX DVD Ripper e o Macxvideo AI totalmente de graça, a oportunidade perfeita para digitalizar e melhorar a sua coleção de DVDs sem gastar nada. Não perca — participe da oferta gratuita agora!

Quer ainda mais vantagens? Atualize para o pacote vitalício com 70% de desconto e tenha cinco ferramentas premium por apenas US$39,95 (valor original de US$135,95):

MacX DVD Ripper (vitalício)

Macxvideo AI (vitalício)

MacX MediaTrans (6 meses)

Aiarty Image Matting (6 meses)

5KPlayer (6 meses)

Aproveite já a oferta MacXDVD 15 anos — 70% de desconto!