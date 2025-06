Como mudar os ajustes de segurança em roteadores HomeKit [iPhone e iPad]

O aplicativo Casa (Home) é muito conhecido por permitir a adição de acessórios de casa inteligente como lâmpadas, campainhas, fechaduras e câmeras — os quais podem ser controlados a partir dos aparelhos da Apple.

Ocorre que há outra categoria de dispositivos que também podem ser adicionados: os roteadores que conectam a sua residência com a internet. E eles vêm com alguns benefícios, como uma maior segurança graças ao uso do protocolo da Maçã, por exemplo.

Depois de configurá-lo, é possível fazer alguns ajustes relacionados à rede. Veja só! 🛜

Primeiramente, siga o passo a passo mostrado no manual da fabricante para instalar e configurar o roteador usando o seu iPhone ou iPad.

Depois, abra o app Casa em um desses dispositivos, toque no botão com três pontinhos e depois em “Ajustes da Casa”. Selecione “Wi-Fi e Roteadores”, ative “Segurança de Acessórios do HomeKit”, toque em um acessório e escolha um dos ajustes abaixo:

Restringir à Casa : para permitir que o acessório se conecte apenas à central da casa, o que pode impedir atualizações de firmware ou outros serviços.

: para permitir que o acessório se conecte apenas à central da casa, o que pode impedir atualizações de firmware ou outros serviços. Automático : para permitir que o acessório se conecte a serviços de internet e dispositivos locais presentes em uma lista atualizada automaticamente dos fabricantes aprovados.

: para permitir que o acessório se conecte a serviços de internet e dispositivos locais presentes em uma lista atualizada automaticamente dos fabricantes aprovados. Sem Restrições: nessa opção, acessório se conecta a qualquer serviço de internet ou dispositivo local — com um nível de segurança mais baixo, vale salientar.

Bônus: roteadores compatíveis com HomeKit

Apesar de ter alguns benefícios a mais, a lista de roteadores compatíveis com o HomeKit ainda é infelizmente bem curtinha.

Para se ter uma ideia, o site da Apple lista apenas dois: o AmpliFi Alien (da Ubiquiti) e o Velop AX4200 (da Linksys).

