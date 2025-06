Google Earth traz novidades para celebrar seus 20 anos

Neste ano, o Google Earth completa seus 20 anos e, para comemorar esse marco, a gigante de Mountain View anunciou a possibilidade de visualizar uma linha do tempo com imagens do Street View pela plataforma em diferentes épocas — da mesma forma que acontece no Maps.

Publicidade

A função exibe imagens históricas de diferentes cidades, permitindo que os usuários explorem ainda mais pontos de vista e como eles eram no passado, seja de cima ou do nível da rua.

Em seu vídeo de anúncio, o Google leva os espectadores a refletir sobre a história da plataforma e sua utilidade para acessar diferentes lugares do mundo — ou até do universo.

A ferramenta foi lançada em 2001 como Earth Viewer e só ganhou seu nome atual quando foi adquirida pelo Google em 2005, alcançando 100 milhões de downloads em sua primeira semana. Hoje, seus mapas 3D via satélite do planeta Terra oferecem alta qualidade de detalhamento para áreas que são pesquisadas milhares de vezes por dia.

A tendência de observar como diferentes lugares mudam ao longo do tempo já se tornou popular no Maps, e agora também pode ser acessada vista de cima pelo Earth com a integração dos dois serviços. No próprio blog do Google, a empresa publicou imagens das transformações de dez cidades através dos anos, com fotos da plataforma.

Para conferir o novo recurso, basta acessar o Google Earth, entrar nas configurações no topo da tela e ativar a opção “Exibir imagens históricas”. É oferecida uma linha do tempo navegável e um timelapse que avança automaticamente, exibindo mudanças na área selecionada desde 1930.

O Google Earth também anunciou um recurso que utiliza a IA para trazer insights e detalhes sobre o planeta para usuários profissionais, como dados completos sobre os avanços na cobertura de vegetação em cidades.

Publicidade

Além disso, o Google publicou um quiz para amantes da geografia e exploradores do Google Earth, no qual é possível adivinhar quais são as nove cidades selecionadas com base em vistas da plataforma.

A função das linhas do tempo históricas do Street View integradas ao Google Earth já começou a ser liberada para todos os usuários, mas a ferramenta com dados de IA para profissionais ainda não tem uma data de lançamento prevista.