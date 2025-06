GoPro atualiza app Quik com novos recursos para edição de vídeos 360º

A GoPro anunciou ontem uma nova atualização para o Quik, aplicativo para acesso e edição rápida aos conteúdos capturados por suas câmeras. Segundo a empresa, o update traz duas grandes novas ferramentas para a suíte de edição 360º da empresa: o MotionFrame e o POV.

Evolução do antigo OverCapture, o MotionFrame usa o giroscópio e os gestos de toque do smartphone para gerar um arquivo de vídeo padrão baseado em como o usuário move o aparelho durante a reprodução de vídeos 360º, sendo possível personalizá-lo manualmente depois para deixá-lo mais polido.

A ferramenta POV, por sua vez, simplifica a criação de vídeos POV (point of view) imersivos a partir de vídeos 360º existentes, bastando bloquear a visualização, selecionar a duração do vídeo e vê-lo ganhar vida. É possível alterar a lente digital ou o perfil de distorção para atingir a aparência desejada.

Além dessas duas principais, o update do Quik ainda conta com outras seis novidades em destaque:

Rastreamento de objetos alimentado por inteligência artificial : usa IA para manter automaticamente um objeto selecionado pelo usuário em foco durante toda a gravação.

: usa IA para manter automaticamente um objeto selecionado pelo usuário em foco durante toda a gravação. Keyframing : permite definir vários pontos em um keyframe para delinear a rota de uma panorâmica ou ampliação, suavizando transições para um resultado mais polido.

: permite definir vários pontos em um keyframe para delinear a rota de uma panorâmica ou ampliação, suavizando transições para um resultado mais polido. CameraFx : permite adicionar rapidamente movimentos dinâmicos e cinematográficos da câmera com um único toque no aplicativo.

: permite adicionar rapidamente movimentos dinâmicos e cinematográficos da câmera com um único toque no aplicativo. Edições de clipe único : possibilita a adição de filtros, a alteração do volume ou ajustes de cor em clipes individuais de fotos e vídeos 360º.

: possibilita a adição de filtros, a alteração do volume ou ajustes de cor em clipes individuais de fotos e vídeos 360º. Ferramenta Frame Grab : facilita a criação de fotos a partir de frames de um vídeo.

: facilita a criação de fotos a partir de frames de um vídeo. Edição na nuvem: permite editar imagens 360º diretamente da nuvem GoPro com uma assinatura GoPro Premium ou Premium+.

Ainda segundo a GoPro, também é possível baixar o plugin GoPro Reframe para o Adobe Premiere Pro e o After Effects no desktop, os quais possibilitam ajustar o ângulo, a posição, a distorção da lente, o nível do horizonte, o desfoque de movimento “e muito mais” para mídias 360º e 2D.

via 9to5Mac