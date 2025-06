Nomad lança carteira para iPhone com MagSafe e suporte à rede Buscar (Find My)

A Nomad já vende uma linha de carteiras de couro que podem ser equipadas com o Tracking Card, compatível com a rede Buscar (Find My), da Apple. Agora, a empresa apresentou a sua primeira carteira feita para iPhones e que possui essa capacidade de rastreamento de forma integrada.

Publicidade

O acessório, que está disponível por US$80, é feito de couro Horween preto ou marrom rústico e tem apenas 9mm de espessura, incluindo a sua bateria. Ela também é compatível com MagSafe, então você pode fixá-lo na parte de trás do seu iPhone ou de outros smartphones compatíveis com carregadores sem fio magnéticos.

Algumas das características são as mesmas do Tracking Card, como a duração da bateria de até cinco meses e poder ser recarregada em qualquer carregador sem fio Qi ou MagSafe. Embora tenha um alcance de até 45 metros, a carteira não suporta a tecnologia de banda ultralarga (UWB) encontrada nos AirTags.

Por fim, a carteira pode comportar até quatro cartões em seu único bolso, que usa um mecanismo de mola interna para mantê-los seguros — mesmo se você estiver carregando apenas um único cartão.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors