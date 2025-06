Próximo iPad Pro poderá ter bordas mais finas e maior eficiência energética [atualizado]

De acordo com informações do The Elec, a Apple aprovará ou rejeitará ainda neste mês o circuito integrado do driver de display (DDI) da LX Semicon, que utiliza o chip-on-film (CoF) da LG Innotek. A ideia seria usar o componente para a tela do iPad Pro, que conta exclusivamente com DDIs da Samsung System LSI em sua última geração.

O DDI, cabe destacar, é usado para controlar como os pixels se acendem na tela, traduzindo os sinais enviados pelo processador. O CoF, por sua vez, é uma tecnologia de empacotamento que envolve o DDI em um filme fino e flexível, conectando-o ao painel por meio de compressão térmica de forma eficiente e compacta.

Como destacado pelo MacRumors, a possível adoção dessas duas tecnologias em conjunto possibilitará que o DDI fique posicionado bem rente às bordas do painel — o que poderá permitir à Apple aproveitar melhor o espaço físico do dispositivo e, consequentemente, diminuir ainda mais a espessura das bordas da tela do futuro iPad Pro.

O site também especula que essa combinação também poderá resultar em uma maior eficiência energética em um futuro iPad, uma vez que ela poderá oferecer um processamento de sinal mais eficiente — o que, em termos práticos, se traduziria em uma maior duração da bateria em relação ao tempo de recarga.

Além dos efeitos práticos em termos de hardware para o futuro iPad Pro em si, a novidade (caso aprovada, claro) também poderá impactar positivamente nos negócios da Apple, uma vez que a empresa conseguiria diversificar a sua cadeia de suprimentos, reduzindo os custos com a chegada de mais uma parceira.

Atualização, por Bruno Cardoso27/06/2025 às 13:03

Agora foi a vez do leaker conhecido como Instant Digital de corroborar, em um post no Weibo, que os iPads Pro terão bordas mais finas que os modelos atuais no futuro, chegando ao nível do Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (e sem adotar um notch).

No entanto, ele foi cauteloso e disse que, embora a Apple planeje sim implementar essa melhoria em seus tablets, ela poderá não dar as caras nos próximos modelos dos iPads Pro, fazendo-nos aguardar mais algum tempo.

