Uber começa a liberar opção para reservar um carro por até 4 horas

A Uber anunciou uma nova modalidade que permite reservar um veículo por um determinado tempo — e não só por trechos específicos. Chamada Uber Por Tempo Black, a opção já disponível, inicialmente, para todos os usuários em Campinas (SP).

É importante notar que, como seu nome indica, o serviço dá direito a reservar um veículo da categoria Black por até quatro horas; além disso, valores adicionais como pedágios e estacionamento não estão inclusos no preço da nova modalidade, que tem limite de até cinco paradas.

Para solicitar uma viagem por tempo, basta abrir o aplicativo da Uber, tocar no menu “Opções” (na barra inferior) e selecionar “Por tempo”. Defina por quantas horas você precisará do carro, o local/horário de partida e quais serão os pontos de parada. Após conferir todas as informações, basta confirmar a reserva.

O Uber Por Tempo é uma solução inovadora para as necessidades de mobilidade dos nossos usuários. Para os dias de trabalho intenso com reuniões em diferentes locais ou de passeios pela cidade com a família, a nova funcionalidade oferece mais autonomia ao usuário com uma experiência premium. —Laura Lequain, gerente de Operações da Uber no Brasil.

Ainda não há informações sobre quando a nova modalidade será expandida e nem em quais outras cidades brasileiras ela será liberada.

via Tecnoblog