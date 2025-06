WhatsApp agora permite criar figurinhas animadas a partir de vídeos e gravar áudios com um único toque

Os últimos dias têm sido bastante movimentados para o WhatsApp — que, além de introduzir novos recursos, também passou a testar outros, os quais deverão aterrissar na sua versão estável para iOS em breve.

A primeira grande novidade, já disponível para todos, agradará quem gosta de trocar figurinhas com os seus contatos na plataforma. Agora, além de criar stickers a partir de imagens estáticas, os usuários também podem criar figurinhas (animadas, diga-se) a partir de vídeos, o que abre um mar de possibilidades.

Essa novidade foi confirmada no changelog da última versão do mensageiro na App Store (25.18.85), podendo ser acessada ao tocar no ícone de figurinhas e depois ao selecionar a aba dedicada aos stickers. Feito isso, basta selecionar a opção “Criar”, escolher o vídeo desejado e seguir com o passo a passo.

A segunda novidade da vez, confirmada nessa mesma versão, é uma sobre a qual já falamos aqui no MM quando ela ainda estava em fase de testes: a possibilidade de iniciar a gravação de uma mensagem de voz com apenas um toque no ícone de microfone.

Até então, para iniciar uma gravação, era necessário manter o botão de microfone pressionado ou arrastá-lo para cima de modo a “travar” a gravação, fazendo com que fosse possível prosseguir sem precisar manter o dedo sobre a tela.

De certa forma, a mudança unifica esses dois gestos em uma única ação, acelerando, mesmo que pouco, o processo de gravação de um áudio — que continua idêntico do ponto de vista visual, vale notar.

Mais testes

Como notado pelo WABetaInfo na versão 25.18.10.81 do WhatsApp para iOS, o mensageiro começou a testar uma nova opção no menu “Armazenamento e dados” que permite escolher o nível de qualidade no qual uma mídia deve ser baixada — isso quando o download automático está ativado.

Como é possível notar acima, existem atualmente duas opções: Standard quality (“Qualidade padrão”, em tradução direta) e HD quality (“Qualidade HD”). A primeira, como vocês já devem estar suspeitando, faz com que imagens e vídeos sejam baixados em uma qualidade boa, mas sem ocupar muito espaço de armazenamento ou usar muitos dados — ou seja, há uma compressão envolvida —, enquanto a segunda permite o download de mídias maiores, mas que preservam um número maior de detalhes (com menor compressão).

Além disso, na versão 25.18.10.82 do app, também disponível no TestFlight, passou a ser possível adicionar figurinhas e emojis a status de texto (aqueles com um fundo na cor sólida e uma mensagem no centro), tornando-os mais personalizáveis. Até então, caso o usuário quisesse adicionar um desses itens ao seu status, era preciso fazer o upload de uma foto ou um vídeo.

Essa novidade, também segundo o WABetaInfo, abrange todos os tipos de figurinhas, incluindo as musicais e as interativas.

Ambas as novidades em teste estão disponíveis para alguns usuários do canal beta do WhatsApp e deverão pintar para mais pessoas nas próximas semanas.