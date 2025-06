Apple anuncia participação no programa de subsídios do governo da China

Enfrentando uma tendência de queda de participação no mercado de smartphones na China, a Apple anunciou ontem que está participando do programa de subsídio de produtos digitais do governo do país, passando a oferecer dispositivos com descontos em seus canais oficiais.

De acordo com o South China Morning Post, a empresa confirmou a participação no programa em um comunicado no seu site oficial no país. Segundo a Maçã, os descontos se aplicam especificamente para consumidores de Pequim e Xangai, dois dos maiores mercados do país.

O valor dos descontos depende de alguns critérios e do preço do produto original. iPhones, iPads e Apple Watches selecionados, que custam menos de ¥6.000, são elegíveis para um subsídio de até ¥500, enquanto alguns Macs podem ser comprados com até ¥2.000 em descontos.

A forma de aquisição também difere de local para local. Em Xangai, consumidores poderão receber os descontos ao fazer uma compra em uma das oito Apple Stores físicas da cidade, enquanto em Pequim é necessário fazê-lo pela Apple Store Online, apresentando um endereço local.

Essa é a primeira vez que a Apple adere oficialmente a subsídios do governo em seus canais oficiais na China. Até agora, a empresa só havia oferecido esse tipo de benefício por meio de revendedores — e por vezes com descontos bem mais generosos do que os anunciados desta vez.

A movimentação intensa da Maçã não é por menos, uma vez que foi registrada uma queda de 9% nas remessas de iPhones no país no primeiro trimestre — uma tendência contrária à apresentada por empresas chinesas (como a Xiaomi e a HUAWEI), que cresceram no mesmo período.

via MacRumors