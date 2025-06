Apple atualiza app Sports com suporte a partidas de tênis

Infelizmente ainda indisponível no Brasil (e em Portugal), o app Sports (que oferece acesso a placares, estatísticas de partidas e mais), da Apple, adicionou hoje o tênis à lista de esportes suportados.

Conforme divulgado pela Maçã, agora é possível acessar placares ao vivo de partidas de Grand Slams e dos ATP Masters 1000, além de acompanhar os pontos de todas as partidas individuais masculinas e femininas de tênis, começando pelo Torneio de Wimbledon.

Como nos outros esportes suportados pelo app, usuários podem se manter atualizados sobre o progresso de um jogador ao longo do campeonato, além de obter os resultados de todas as partidas, da primeira rodada até a final.

O app também ganhou uma nova experiência na aba inicial, tornando mais fácil personalizar e acompanhar times e ligas. Entre as mudanças, eventos e partidas agora são agrupados por liga, com controles para definir uma ordem customizada.

Vale lembrar que o app oferece ainda suporte às Atividades ao Vivo (Live Activities), exibindo atualizações em tempo real diretamente na Tela Bloqueada do iPhone e no Apple Watch.

Em abril passado, o aplicativo também ganhou um recurso de compartilhamento de Cartões de Jogo (Game Card). Com ele, os usuários podem gerar e compartilhar informações (via iMessage, nas redes sociais e em outros apps) sobre as partidas para todas as ligas suportadas — seja ela futura, ao vivo ou já finalizada.