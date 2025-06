Apple compra complexo de escritórios em Cupertino por US$167 milhões

A Apple comprou, por US$166,9 milhões, um grande complexo de escritórios em Cupertino (Califórnia). A transação, feita à vista, foi registrada ontem no cartório do Condado de Santa Clara. As informações são do Mercury News.

Publicidade

De acordo com o site, o imóvel adquirido é conhecido como Cupertino Gateway e fica no endereço 10.200 North Tantau Avenue, bem próximo ao Apple Park e ao clássico Infinite Loop.

O espaço tem cerca de 20.506 metros quadrados, distribuídos em três prédios, e já vinha sendo usado pela empresa sob contrato de aluguel. Agora, com a compra, passa a integrar oficialmente o portfólio de imóveis da Maçã.

A operação foi feita junto a uma afiliada da PGIM, gestora de ativos da Prudential Financial, que era a antiga proprietária do complexo. Essa movimento faz parte de uma estratégia da empresa de assumir a posse dos prédios que já ocupa, prática que ela tem repetido nos últimos anos.

Mesmo com o Apple Park, que comporta até 12.000 funcionários em cerca de 260.000m², a empresa continua ampliando sua estrutura na cidade. A expansão inclui espaços extras para pesquisa, reuniões e operações de apoio.

via AppleInsider