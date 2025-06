Apple TV+ terá docussérie sobre o time de basquete feminino da UConn

Uma nova série documental foi anunciada hoje pelo Apple TV+. Ainda sem nome oficial, a produção será dividida em três partes e acompanhará o lendário time de basquete feminino da Universidade de Connecticut (UConn) — campeão nacional da NCAA de 2025 e um dos times femininos mais icônicos da história do esporte no país.

Em 1985, o programa de basquete feminino da UConn teve uma temporada vitoriosa, mas com a chegada técnico Geno Auriemma e um elenco icônico de jogadoras — incluindo Rebecca Lobo, Swin Cash, Sue Bird, Diana Taurasi, Maya Moore, Tina Charles, Breanna Stewart e Paige Bueckers —, as chamadas Huskies se tornaram o padrão ouro do basquete universitário.

A série, que já está em produção, explorará a história e a recente vitória por meio de uma mistura de imagens de arquivo e entrevistas. A produção é assinada por Matthew Hamachek, que comandou a série “A Dinastia: New England Patriots” (“The Dynasty: New England Patriots“), também do Apple TV+, e Erica Sashin.

Estamos entusiasmados em trabalhar com o Apple TV+ e a Skydance Sports nesse projeto que oferece uma visão dos bastidores da nossa campanha no Campeonato Nacional nunca vista antes. Essa série oferece aos fãs uma visão exclusiva de 40 temporadas de basquete feminino da UConn, e estou muito animado para que o público possa ver todo o trabalho duro que construiu esse programa. —Geno Auriemma, técnico do time de basquete feminino da Uconn.

Criada em parceria com a Skydance Sports, essa é a mais recente série documental sobre esportes do serviço de streaming, que já possui no seu catálogo produções como “A Luta pela Glória — World Series 2024” (“Fight for Glory: 2024 World Series”), “Bola Rolando: Major League Soccer” (“Onside: Major League Soccer”) e “A Copa do Mundo de Messi — A Ascensão da Lenda” (“Messi’s World Cup: The Rise of a Legend”).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

