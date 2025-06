Estudo com o Apple Vision Pro poderá estabelecer novo padrão na medicina

Um novo estudo, comandado por pesquisadores do Rush University Medical Center (em Chicago, nos Estados Unidos), usará o Apple Vision Pro para avaliar como o headset de realidade mista da Maçã pode auxiliar, em tempo real, como uma tecnologia inovadora durante procedimentos de colonoscopia.

O estudo tem como base o aplicativo projetado pela empresa Cosmo Pharmaceuticals N.V. (ou apenas Cosmo), exclusivamente para o Vision Pro. Ele se integra ao módulo inteligente Medtronic GI Genius, uma plataforma alimentada por inteligência artificial (IA) para a realização de endoscopia gastrointestinal.

Com o app, médicos poderão visualizar na hora insights gerados por IA diretamente no headset, sem que haja a necessidade de desviar o olhar da tela operacional — experiência que os pesquisadores acreditam estabelecer as bases para um novo padrão na medicina processual.

O que a Cosmo construiu ao conectar o módulo GI Genius com o Apple Vision Pro é extraordinário. Tem o potencial de revolucionar a forma como praticamos — dando insights baseados em IA exatamente quando e onde precisamos deles. —Irving Waxman, Professor e líder do estudo.

O sistema GI Genius, segundo a Cosmos, usa IA para aumentar a taxa de detecção de adenoma (ADR) de pólipos colorretais em até 14,4%. O uso do Vision Pro para apoiar a tecnologia, por sua vez, foi possível graças à arquitetura e ao sistema de displays de alta resolução do aparelho.

O estudo está previsto para iniciar em julho de 2025 e os resultados deverão ser publicados em uma data posterior.

