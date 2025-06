“F1”: McDonald’s lança miniaturas de carros; Apple Fitness+ ganha exercícios temáticos

Com estreia nos cinemas marcada para amanhã (26/7) e, posteriormente, no catálogo do Apple TV+ (sem data definida), a Maçã segue fazendo uma divulgação massiva de “F1 — O Filme”, com parcerias e ativações com grandes marcas e serviços.

O McDonald’s, por exemplo, anunciou uma parceria com a Maçã para promover o lançamento do filme. O “McMenu F1: O Filme” oferecerá miniaturas de edição limitada da produção na rede de fast food, que podem ser compradas separadamente ou em um combo com o hambúrguer Quarterão com Bacon.

View this post on Instagram

Os combos e brindes temáticos podem ser pedidos nos restaurantes a partir de hoje em países da América Latina — como Brasil, México e Argentina.

No Brasil, o pacote completo com o lanche e o carrinho sairá por R$100, enquanto a miniatura vendida separadamente custa R$75 cada. As miniaturas contam com duas opções de cores, e o McDonald’s afirma ter pouco mais de 92.000 unidades disponíveis por aqui.

McDonald’s e Fórmula 1 são marcas que atravessam gerações, movidas por paixões que se renovam a cada temporada — seja pelas memórias ligadas à nossa marca ou pela emoção das pistas. Com o lançamento do combo com o novo Bacon Quarter Pounder e carros colecionáveis ​​exclusivos, queremos celebrar essa conexão com fãs de esporte e colecionadores, oferecendo uma experiência que vai além da refeição. Trata-se de fortalecer laços, despertar memórias e inspirar novas histórias em torno de uma paixão compartilhada.

Além do McDonald’s, o Apple Fitness+ também iniciou uma campanha para a estreia do filme, com o lançamento de uma série de novos treinos e um episódio especial de Hora de Caminhar, inspirados no filme.

Os conteúdos visam ser acessíveis para todos os públicos, com treinos que vão desde o iniciante até o experiente, e contam com participações especiais de algumas estrelas do elenco da produção.

Workouts inspired by #F1TheMovie now available on Fitness+ #F1TheMovie — In theaters June 27 pic.twitter.com/hFo5qDwSgx

Eles incluem:

Hora de Caminhar com Kerry Condon: a atriz Kerry Condon coestrela o filme original da Apple “F1 — O Filme”. Ela ganhou um prêmio BAFTA e recebeu indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guild Award por sua atuação no filme “As Banshees de Inisherin”. Kerry reflete sobre como um pequeno ato de gentileza teve um impacto imenso e por que estabelecer limites no trabalho aumentou sua confiança.

HIIT com Brian: trabalho em equipe é o tema deste treino inspirado no filme original da Apple “F1 — O Filme”. No início do treino, você fará menos movimentos à medida que avança, começando com três e terminando com um. Em seguida, há dois blocos de três movimentos, feitos duas vezes. Alguns dos movimentos são estocadas pop, avanços laterais e saltos com flexão. Entre os blocos, há exercícios para desafiar a força do seu core e o tempo de reação.

Força com Kyle: trabalho em equipe é o tema deste treino de corpo inteiro inspirado no filme original da Apple “F1 — O Filme”. Você fará menos movimentos à medida que avança, começando com cinco e terminando com um. Alguns dos exercícios são avanços com rosca direta, agachamentos com desenvolvimento acima da cabeça e avanços com chops. Inclui o uso de dois halteres médios.

Esteira com Sherica: trabalho em equipe é o tema deste treino inspirado no filme original da Apple “F1 — O Filme”. O treino consiste em 10 impulsos de velocidade máxima, que variam de 30 segundos a pouco mais de 65 segundos. Não há subidas.