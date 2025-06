HDMI 2.2 é lançado oficialmente com suporte a resoluções de até 16K

O HDMI Forum publicou nesta semana um documento [PDF] contendo todas as especificações técnicas do HDMI 2.2, anunciado em janeiro — e a capacidade do novo modelo de conexão multimídia impressiona.

O grande destaque fica por conta da largura de banda de 96Gbps (2x a velocidade do modelo anterior) com suporte a resoluções extremas, como 16K a 60 quadros por segundo e 12K a 120qps. Ela supera com folga os 80Gbps atingidos pelo rival DisplayPort 2.1.

Por mais que alguns detalhes técnicos já tenham sido apresentados durante a Consumer Electronics Show (CES) 2025, agora a tecnologia já está pronta para ser lançada oficialmente no mercado, e implementada em cabos e dispositivos.

Caso substitua o HDMI 2.1 e se torne a nova norma, o salto tecnológico do HDMI 2.2 pode se tornar uma potencial base para desenvolver recursos visuais que ainda não conhecemos. Além da sua velocidade 2x mais rápida, ele apresenta suporte a telas em 16K a 60Hz, 10K a 120Hz, 8K a 240Hz e 4K a 480Hz.

Para usufruir da capacidade máxima da conexão, entretanto, será preciso trocar os cabos padrões para os Ultra96, que são compatíveis com a largura de resolução de 96Gbps. Eles contam com etiquetas que destacam as suas especificações, como velocidade, resoluções e tipo de cabo.

A nova tecnologia também conta com retrocompatibilidade, o que significa que é possível conectar cabos mais antigos em eletrônicos com a entrada HDMI 2.2, assim como utilizar cabos com a tecnologia Ultra96 em portas tradicionais de dispositivos mais antigos, com a velocidade limitada à compatibilidade da versão mais antiga.

Outro recurso interessante é o Latency Indication Protocol (LIP), que entrega uma sincronização ainda mais precisa e reduz os atrasos entre áudio e vídeo em sistemas de som mais complexos.

A nova tecnologia poderá chegar ao mercado ainda em 2025 — mas, assim como seus antecessores, deverá demorar até ser amplamente distribuída em diferentes aparelhos. Seu uso ainda não foi confirmado por nenhuma fabricante, o que obviamente inclui a Apple.

via PC Gamer