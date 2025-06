Insta360 lança Mic Air, microfone sem fio do tamanho de um AirTag

Depois de conquistar espaço no mercado de câmeras de ação com a linha Ace Pro, a Insta360 resolveu entrar no universo do áudio com o lançamento do Mic Air, seu primeiro microfone sem fio.

Compacto como um AirTag e pesando apenas 7,9 gramas, o Mic Air já está disponível na loja oficial ou na Amazon dos EUA por US$50 (na versão avulsa) ou US$70 na versão com receptor USB-C, compatível com celulares, estabilizadores e outros dispositivos.

Get yours now: https://t.co/DlTeZfeszP pic.twitter.com/pWppkbB9LH — Insta360 (@insta360) June 25, 2025 O Insta360 Mic Air chegou 🫳🎤

✅ Ultra leve: só 7,9g

✅ Cancelamento de ruído com um toque

✅ Compatível com a Insta360 X5

✅ Áudio em 48kHz de alta qualidade

Garanta o seu: bit.ly/Mic-Air_

O microfone entrega áudio em qualidade 48kHz/24-bit, com cancelamento de ruído embutido e um protetor de vento removível, garantindo som limpo mesmo em ambientes externos.

Ele pode ser preso com um clipe magnético à roupa, usado como pingente ou pendurado com cordão, e conta com botões físicos para iniciar ou parar gravações, silenciar o áudio e ativar filtros de ruído direto no corpo do dispositivo.

A bateria oferece até 10 horas de uso com alcance de até 300 metros em ambientes abertos e sem interferência, quando plugado ao receptor. A conectividade é feita via Bluetooth 5.2, e o carregamento é pela porta USB-C.

Para quem busca um kit mais completo, a Insta360 lançará em breve o Ultimate Creator Bundle, por US$670, com a câmera X5, o Mic Air, o Bullet Time Selfie Stick 2.0 e o Quick Reader, que facilita a transferência de arquivos via USB-C ou Lightning.

O Mic Air também se integra ao aplicativo da Insta360 e permite monitoramento de áudio em tempo real, além do uso de ferramentas com inteligência artificial como FlashCut e Shot Lab, que ajudam a sincronizar som e imagem automaticamente.

Apesar das vantagens, o Mic Air tem limitações: ele não grava áudio de duas fontes simultâneas e o clipe magnético pode não fixar bem em roupas grossas.

Segundo o DroneDJ, a Insta360 estuda ainda o lançamento de uma versão com conector Lightning para usuários de iPhones mais antigos, mas ainda não há uma data para que isso ocorra.

