OWC anuncia Express 4M2, gabinete com espaço para 4 SSDs NVMe M.2

A Other World Computing (OWC) anunciou ontem o lançamento do seu mais novo gabinete para SSDs externos, o Express 4M2.

Publicidade

Compatível com USB4, Thunderbolt (3, 4 e 5) e USB-C, ele conta com uma estrutura feita de alumínio, a qual confere ao acessório um aspecto premium e robusto. Com espaços para até quatro unidades de armazenamento NVMe M.2, ele funciona tanto com Macs quanto com PCs com Windows.

De acordo com a fabricante, o Express 4M2 é compatível com SSDs nos formatos 2230, 2242 e 2280, os quais podem alcançar velocidades de até 3.200MB/s. E, para aguentar essa performance toda, o gabinete vem ainda com um sistema de resfriamento inteligente que aumenta ou diminui a velocidade das ventoinhas de acordo com a demanda, diminuindo ruídos.

O acessório também suporta configurações RAID 0/1/4/5/1+0 (10), que podem ser controladas com a ajuda do software proprietário OWC SoftRAID ou de soluções nativas como o Utilitário de Disco do macOS, o Windows Disk Management e o Windows Storage Spaces.

No caso dos Macs, o Express 4M2 só atingirá a sua performance máxima quando combinado a um computador com chips da família Apple Silicon ou da Intel lançados a partir de 2020. Modelos lançados antes desse ano também são compatíveis com o gabinete, mas podem apresentar velocidades menores, como detalhado na tabela a seguir:

Acompanhado de uma garantia de dois anos, o Express 4M2 já está em pré-venda e sai por US$240. Um bundle com uma de licença do app OWC SoftRAID também está disponível por US$380.

Publicidade

De acordo com a OWC, as primeiras unidades do gabinete começarão a ser enviadas na próxima semana.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider