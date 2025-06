Produção em massa de telas para os próximos iPads Pro já teria iniciado

Com a expectativa de que a Apple lance uma geração atualizada dos iPads Pro (com o chip “M5”) ainda neste ano, os painéis OLED que equiparão os novos dispositivos já teriam começado a ser produzidos em massa, de acordo com informações publicadas pela ZDNet Korea.

A produção do componente estaria novamente a cargo da Samsung Display e da LG Display. Ambas fornecerão painéis para os dois tamanhos do dispositivo — ao contrário do que ocorreu no ano passado, quando a Samsung forneceu displays apenas para a variante de 11 polegadas e a LG apenas para o modelo de 13″.

Segundo o site, espera-se uma produção semelhante à de 2024, quando as duas empresas, juntas, teriam fornecido cerca de 6,3 milhões de displays. Antes, esperava-se uma produção em torno dos 9 milhões, mas o alto preço e a baixa demanda reduziram o volume de envios.

A Apple também está de olho na fabricante BOE para diversificar a sua cadeia de produção. No entanto, a empresa ainda não obteve a aprovação por não atender aos altos padrões de qualidade exigidos pela Maçã, como destacou um funcionário da indústria de displays.

Como a Apple planeja expandir a sua linha de produtos baseados em OLED, a entrada da BOE será, no fim das contas, necessária. Porém, considerando o nível atual da tecnologia OLED da BOE, ainda será preciso mais tempo para a produção em larga escala.

Além desse detalhe, pesa contra a BOE a dificuldade em fornecer painéis OLED LTPO para o “iPhone 17”, que será lançado no segundo semestre. No caso dos iPads Pro, que usam a tecnologia avançada tandem OLED, a dificuldade poderia ser ainda maior para a fabricante chinesa.

