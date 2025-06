Quatro montadoras importantes desistem de implementar o CarPlay Ultra

O lançamento do CarPlay Ultra em carros da Aston Martin no mês passado deu a impressão de que o novo sistema da Apple finalmente saiu daquele limbo no qual ele se encontrava desde que foi anunciado na WWDC22, tendo atrasado quase dois anos.

De acordo com informações do Financial Times, porém, a Maçã provavelmente ainda terá muita dor de cabeça para fazê-lo pegar de vez entre os carros das principais montadoras, incluindo aquelas citadas pela companhia como as que tinham se comprometido a adotar o novo sistema.

Mais especificamente, a gigantes alemãs Mercedes-Benz e Audi, bem como as suecas Volvo e Polestar, além da francesa Renault, deram para trás e estão dizendo agora que não têm planos de integrar o CarPlay Ultra em seus veículos, embora deverão continuar oferecendo suporte à versão padrão do sistema.

Ao que tudo indica, essas empresas parecem não gostar muito da ideia de entregar os seus respectivos sistemas de multimídia nas mãos da Apple — preocupação levantada há algum tempo pela GM, que embora nunca tenha se comprometido a suportar o CarPlay Ultra, hoje nem mesmo oferece a versão clássica do sistema.

Ainda segundo o veículo, essas empresas pretendem fazer dinheiro com serviços de assinatura que seriam oferecidos por meio dos seus próprios sistemas veiculares, de modo que abrir espaço para um software concorrente tão abrangente como o CarPlay Ultra faria-os perder um pouco do apelo. “Não tente invadir nossos próprios sistemas”, teria dito um representante da Renault à Apple.

Entre as montadoras que se comprometeram a trabalhar com a Apple para viabilizar a nova versão do CarPlay, estão (excluindo as marcas supracitadas e a Aston Martin, que já conta com a novidade):

Land Rover

Honda

Acura

Nissan

Infiniti

Ford

Lincoln

Porsche

Jaguar

A Polestar, vale notar, faz parte do mesmo grupo que a Volvo, então isso explica a desistência das duas marcas. Honda/Acura, Nissan/Infiniti e Ford/Lincoln também possuem relações de parentesco parecidas, então caso uma dessas empresas siga o exemplo das montadoras suecas, poderemos ver essa lista ficar consideravelmente mais enxuta de uma vez só.

Ao FT, Simon Middleton, parceiro da empresa de consultoria McKinsey, falou sobre a estratégia dessas marcas, que tem sofrido cada vez mais com a concorrência de montadoras chinesas — conhecidas pelo seu alto investimento nesse tipo de tecnologia:

As montadoras ocidentais estão tentando descobrir como crescer em um mundo que está no auge ou próximo dele em termos de vendas de carros. No segmento premium altamente competitivo, você também luta por diferenciação.

Ao contrário do CarPlay comum, que basicamente conecta o iPhone ao sistema de multimídia do carro para que o usuário possa fazer coisas como atender chamadas e escutar música, o CarPlay Ultra também assume o controle de informações mais vitais, como o velocímetro e o conta-giros, além de passar a controlar coisas como o ar-condicionado, tornando-se basicamente o “cérebro” do veículo.

Parece que a Apple terá bastante trabalho para fazer o CarPlay Ultra ter o mesmo sucesso que a sua versão padrão, hein?

